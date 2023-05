Revelan cómo la primera mujer de Jorge Rial repartía sobres en América

“Nosotros hicimos muchos negocios, que me conste a mí, siempre lícitos”, dijo el periodista en A la tarde, antes de recordar una anécdota con la ex esposa del conductor de Argenzuela que ilustra el modo en el que ella seguía de cerca estos temas

“Una vez llegó a la radio un compromiso que me lo había acercado Mateyko, que era una pauta de siete mil dólares mensuales por tres meses. Eran veintiún mil dólares, que entraban a la productora de Rial que encabezaba Silvia D’Auro”, indicó Luis Ventura.

Luis Ventura-Jorge Rial.jpg Jorge Rial y Luis Ventura fueron socios durante años.

“Yo le llevé los veintiún mil dólares a Jorge en un sobre, sin tocar un centavo, y él me derivó a D’Auro. Ella tomó el dinero, me dio las gracias y me dijo que después hablábamos. Pasaron los días y Silvia me trajo un sobre en concepto de ‘mandarle un regalo a mis hijos’, adentro había cincuenta dólares”, avanzó.

Luis señaló que, en ese momento, recibir ese sobre no le pareció “justo”: “Yo había conseguido la pauta, así que se lo devolví y le dije ‘comprale vos regalos a las nenas’, te lo agradezco. Y ahí entendí que los negocios eran todos para esa productora, y que a mí no me correspondía”.

En tanto, Ventura aseguró que nunca volvió sobre ese tema, que nunca planteó ni hizo ningún tipo de reclamo a la entonces pareja. “Todo los negocios que entraban eran para ellos, entonces yo arreglaba lo mío antes”, dijo. Y explicó: “Por eso, por ejemplo, cuando yo firmaba con Fort, era mío, si después había una expectativa que repartiera, no correspondía, porque era mío”.