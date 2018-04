Desde San Martín, donde empezó a entrenar con edad de quinta división a La Amistad y fue goleador del equipo en el Federal C y el B, llamó la atención de todos.

A fines del 2017, un llamado desde Chile parecía cambiarle la vida para siempre. El ascenso trasandino le abría las puertas en Bernachea, club de la ciudad de Santiago, por un contacto de representantes.

Pero el cuento de hadas se convirtió en pesadilla a sólo un mes y pegó la vuelta a apenas tres días de poner en marcha el campeonato.

“No me cumplieron. El intermediario nos dejó tirados y pasé hasta hambre. Desde el club tenían un buen concepto, pero imposible seguir así, me volví para estar cerca de la familia y volver a empezar”, confesó.

Lo único claro a su vuelta eran las ganas de seguir jugando, pero antes que nada se imponía la búsqueda laboral.

“Nunca pensé en dejar la pelota, pero mi hija y mi señora no podían vivir del aire. Así enganche un trabajo de noche y la idea era entrenar de tarde. Quise dejar La Amistad y me llamaron de Fernández Oro (Pablo Parra) y Unión de Allen (Enzo Moscone)”, reconoció.

Pero el destino tenía para él otra carta guardada y se topó con Manuel Gutiérrez, quien trabaja en las formativas de Cipo y es amigo personal de Germán Alecha.

“Enseguida el técnico mostró interés en mí. Me puso contento saber que estaba en la consideración de ellos, señal de que venía haciendo bien las cosas”, amplió el jugador.

El conflicto pasó a ser la forma en que salía del otro club de la ciudad, donde supo ser campeón liguista y experimentar en dos divisiones federales.

“Fue Cipo el que movió los papeles para alcanzar un acuerdo. Se solucionó con un préstamo de un año que me tranquilizó”, contó.

Nueva dupla de ataque

Desde la Confluencia ya comenzó a destacarse a fuerza de goles, formando una dupla de ataque destacada junto a Gustavo Del Prete.

“Con el Tuti nos entendemos bárbaro. Los primeros partidos me costaron porque la forma de entrenar es muy diferente a lo que acostumbraba. Pero ya estoy bien”, aseguró.

Y en relación con la posibilidad de la Copa, confió que es uno de los que más ganas tiene de enfrentar a Arsenal. “Sería una gran vidriera”, cerró.

