Reconocen el "compromiso" de Bellamore con los barrios

"Conocimos a Fabián en mayo, cuando como todos los años con la llegada del invierno empezamos a tener inconvenientes con la electricidad (cortes prolongados, problemas en los cableados, subidas y bajadas de tensión), desde el primer momento encontramos en él una persona predispuesta no sólo al diálogo y escuchar, sino a buscar soluciones reales y concretas con cada problema que surgía. Le planteamos las necesidades de nuestros barrios, las más urgentes y las que podían esperar, y sin decir más se puso a trabajar con nosotros poniendo todo lo que estaba a su alcance", relataron los vecinos.

A partir de ese planteo, "a fines de octubre se concretó uno de los proyectos que había iniciado con nosotros, la puesta en funcionamiento de un transformador para el barrio Los Sauces y el emprolijamiento del cableado interno mejorando de manera significativa la calidad de vida no sólo de los vecinos y las vecinas de Los Sauces, también del resto de los otros barrios al quedar el transformador que antes suministraba los cuatro barrios alivianado", recordaron.

En los cuatro barrios al sur de la ruta tenían organizada una asamblea de "agradecimiento y reconocimiento" por el primer logro de las gestiones conjuntas. "Trabajamos codo a codo durante estos meses, fueron jornadas duras las que pasamos, con cortes de hasta 18 horas en algunas ocasiones, pero sin importar la hora, el día, Fabián siempre estaba".

A veces asistía a través del teléfono haciendo las gestiones y "en muchas ocasiones al lado nuestro en los barrios, reclamando en la guardia de Edersa, abajo del Transformador esperando a la cuadrilla de trabajo, garantizando con su presencia que vengan. Pero sin importar las trabas que surgían seguía trabajando".

En el comunicado de los vecinos se resaltó que Bellamore "tenía un compromiso real con la regularización de los asentamientos de la ciudad, y trabajaba para eso. Trabajaba para que las familias de Cipolletti puedan acceder al suelo, y no tengan que pasar por lo que nosotros pasamos".

Por último, manifestaron que "quedaron proyectos sin concretar, seguiremos trabajando, esperamos que todos tengan el mismo compromiso que él, no sólo nos acompañó en este proceso Fabián el funcionario, nos acompañó la gran persona que era, jamás escuchamos de él un no, siempre además de todas sus otras responsabilidades nos atendió. No importaba si estaba fuera de su horario laboral, en ocasiones dejaba a su familia, a sus hijos, su esposa, para estar con nosotros cuando surgía algún problema".

"Su compromiso era real, fue una gran persona y por eso lamentamos su partida, es una gran pérdida para todos nosotros. Que descanses en paz Fabián, Dios te reciba en tus brazos. Vuela alto", afirmaron.