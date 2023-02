Reapareció Indiana en medio de una interna familiar con su madre, Nicole Neumann

f768x1-81013_81140_5050.jpeg

En las últimas horas, por su parte, Nicole Neumann mostró en su cuenta oficial de Instagram, que viajó a Barcelona con sus hijas. "Menos de 48 horas en Barcelona. Ciudad que no conocíamos. Aprovechamos y nos dimos una escapadita de chicas. Y claro, las fanáticas del fútbol no me dejaron ir sin incluir el Camp Nou", señaló la modelo al pie de un video editado con varias fotos del paseo que dieron madre e hijas.