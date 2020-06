Reapareció Anonymous con denuncias contra Donald Trump

"Lamentablemente, en la gran mayoría de los asesinatos policiales, el único que queda vivo para contar la historia es el oficial que le quitó la vida a la persona", dice el narrador de Anonymous. "Esta parodia duró demasiado tiempo, la gente ha tenido suficiente", agregó.

Posteriormente Anonymous involucró al presidente de Estados Unidos, Donald, Ivana e Ivanka Trump y otras celebridades como Naomi Campbell, Tony Blair, Michael Bloomberg con la red de trata de Jeffrey Epstein, el financiero estadounidense condenado por tráfico de menores, quien se habría ahorcado en su celda el 10 de agosto de 2019. Su suicidio en la cárcel antes de ser juzgado, levantó sospechas.

Por otro lado, la a organización de hackers se refirió a la muerte de la princesa Diana de Gales y aseguró que la exesposa del Príncipe Carlos habría sido asesinada por la realeza británica en agosto de 1997 y que no fue un accidente, tal y como afirmaron las autoridades. Según indicaron, la realeza habría decidido quitarle la vida a la princesa Diana para acallarla e impedir que está revelará los casos de corrupción y trafico sexual de niños que supuestamente involucran a la familia real.

“Alrededor del momento de su muerte, Diana estaba visitando hospitales y hogares de cuidado donde Jimmy Savile se aprovechaba a todas horas de la noche, consolaba a las víctimas de Elm Guest House y registraba el testimonio de las víctimas de violación de palacio. La princesa Diana grabó el testimonio de la víctima de violación del personal del príncipe Carlos”, escribió Anonymous.

Hace un tiempo el abogado Stanlee Culbreat contó a The Mirror que la policía que asistió al accidente no trató de salvar la vida de la princesa. Aseguró que los servicios médicos no llegaron hasta pasada la media hora. Estos factores redujeron enormemente las posibilidades de sobrevivir de Diana.

LEÉ MÁS

Estados Unidos: siguen las protestas y hubo incidentes en la Casa Blanca