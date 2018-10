Fernández contó lo ocurrido en diálogo con la radio LU19. Dijo que ayer pasado al mediodía, cuando salió de las oficinas ubicadas en calle Córdoba entre 9 de julio y Avenida Alem, advirtió que tenía una ventana rota.

“Pensé que me habían querido robar y me iba a ir como si nada, hasta que me dijeron que no toque nada, que habían arrojado una bomba molotov en el asiento de atrás. Había una botella con trapos mojados en nafta”, relató Fernández. El auto violentado fue un Ford Focus azul.

La funcionaria explicó que nunca había sido víctima de amenazas previas y que esto llama la atención. Radicó la denuncia correspondiente y pide si alguien pudo ver algo, que se acerque a brindar testimonio. “Criminalística realizó las pericias correspondientes y ahora queda en manos de la Policía la investigación”, comentó.