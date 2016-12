En Cipolletti se corrió la tercera etapa de Vuelta al Valle, y fue picante. Los 156 kilómetros de competencia tuvieron varios capítulos dramáticos, como la lluvia torrencial que cayó cuando circulaban por la Ruta 6 y la llegada con polémica, en la que el líder de la general, Maximiliano Navarrete, acusó a Cristian Clavero (Mirasal) por la caída que sufrió a 300 metros de la llegada. Mauricio Quiroga, de Shania, fue el que mejor aprovechó el sprint final para pasar la bandera a cuadros en calle Mengelle.

Fue la jornada más larga de la 73ª Vuelta al Valle, la más extensa de la edición y quizás una de las más sacrificadas, por culpa del clima. A la altura de General Roca, en la zona de la meseta, los competidores se encontraron con una tormenta de viento, lluvia, relámpagos y truenos.

“Fue una mala jugada de Clavero. Se me tiró en encima. Rompí la bicicleta, me pegué fuerte y tengo bronca porque esas cosas no se hacen. Es una mala actitud”. Maximiliano Navarrete El ciclista de Cutral Co de JC

A pesar de la caída, Navarrete no perdió el liderazgo, ya que pudo bonificar en las dos metas volantes que estaban en juego. En la primera fue tercero -que quedó para Sergio Godoy- y la segunda la ganó. De esta manera antes del cierre de la etapa el neuquino ya tenía una ventaja de 4 segundos.

Quiroga fue el más veloz con un tiempo de 3 horas, 37 minutos y 37 segundos, seguido por Claudio Flores (Mirasal) y Juan Molina (Shania).

La jornada comenzó con mucho calor, humedad y con presagios de lluvias, que finalmente se concretaron. Hubo intentos de fuga a la ida de la zona de alta tensión en la Ruta 6, pero ninguno prosperó. Al regreso y luego de las extenuantes subidas en esa zona norte de Roca, comenzaron algunos movimientos y aparecieron las escaleras en zigzag, aquel que quedó afuera y perdió rueda fue quedando muy lejos de la punta.

“(Navarrete) me vino a decir que lo empujé, pero el camino estaba mojado (por la lluvia) y él se patinó (a 300 metros de la llegada)”. Cristian Clavero Se defendió, tras la acusación de Navarrete.

En la última fuga Aníbal Borrajo se adelantó, pero no progresó, ya que a falta de unos cinco kilómetros, él y sus compañeros de fuga fueron alcanzados por el gran pelotón. Luego llegó el tiempo del embalaje final en la calle Mengelle con mucho público observando y alentando. En el sprint final prevaleció Quiroga.

Hoy será el turno de la contrarreloj, desde las 7:30 en el centro de Allen. En tanto, a las 15:30 la competencia se trasladará a Roca. El circuito comenzará en el Paseo Bicentenario, seguirá por Ruta 6, Rural 11 y Ruta 22. Será un trazo de 33,7 kilómetros, que se repetirá cuatro veces y tendrá dos metas volantes.

3 etapas faltan para la definición de la 73ª edición. Mañana se disputarán dos etapas. La primera -por la mañana- será la contrarreloj individual. La segunda, en Roca, de 135 kilómetros. Mientas que mañana todo se definirá en Allen.