"Queríamos jugar la final contra Catriel sí o sí"

“La final (de mañana a las 15:30 en La Visera) se espera con muchas ganas de jugarla, hicimos bien las cosas para estar donde estamos. Cuando tuvimos que bajar después del Federal A, nos propusimos salir campeones, sabíamos que iba a ser difícil porque La Amistad y Catriel tenían una buena diferencia, pero se logró. Ahora hay que hacer lo que sabemos, ganarla”, afirmó Del Prete, quien además integró el once de Cipo que venció a Arsenal en los 32avos de la Copa Argentina.

Pero el combinado petrolero no les ha hecho las cosas fáciles en la fase de grupos; y hay olor a desquite. “Es el equipo al que no le pudimos ganar, empatamos y perdimos en el desempate y nos quedó un poco esa espina, por eso queríamos jugar la final con Catriel sí o sí, porque nos cantaron en ese último partido – el día previo al duelo copero- y no nos gustó mucho. Ese día los chicos estaban un poco caídos, les dije que el fútbol da revancha, que se quedaran tranquilos que a los chicos estos les íbamos a ganar en la final”, contó.

“Yo les digo a los chicos que sí hacemos lo que tenemos que hacer, es muy difícil que nos ganen, tenemos un gran equipo y la verdad es que estoy muy contento con el equipo que pudimos armar. Además de los resultados creo que como grupo pudimos lograr algo muy lindo que no se da seguido”, destacó el capitán.

El cruce es ida y vuelta y el Albinegro lo definirá de visitante.