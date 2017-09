Quedó preso el chapista que mató y violó en Costa Sur

La mujer permanecía ayer internada en el hospital Pedro Moguillansky por el shock emocional que vivió y los golpes que le propinó el homicida, aunque su vida no corre peligro. La jueza Sonia Martin ordenó al fiscal y la defensora pública, Silvana Ayenao, la imposición de protegerla y evitar la revictimización (ver aparte).

"La mujer víctima, además de declarar respecto de las agresiones sufridas, describió cómo el acusado atacó a su padre". Marcelo Gómez Fiscal a cargo de la investigación

Por la gravedad de los hechos que se le imputan, el detenido permanecerá tras las rejas por 30 días, aunque ese plazo eventualmente puede estirarse conforme los avances de la investigación y la evolución de la mujer que está internada en el hospital, indicaron las fuentes.

El plazo no fue mayor porque el fiscal no pudo acreditar el peligro de fuga. Es que si bien el hombre nació en Chile, tiene arraigo en la zona: un domicilio fijo, un trabajo en un taller de chapa y pintura y una familia que mantener. Además, en su detención, la Policía no tuvo que emprender una búsqueda. Él mismo se entregó en el puesto caminero de los puentes carreteros.

Sin embargo, la jueza consideró los argumentos esgrimidos por el fiscal en cuanto a que el imputado, si estuviese en libertad, podría intimidar a la víctima que está con vida y que, hoy por hoy, resulta ser para la causa la principal testigo del hecho. De ser así, entorpecería el desarrollo de la investigación, y por esto quedó tras las rejas.

¿Estaba borracho?

Extraoficialmente trascendió que tenía aliento etílico pero comprendía la criminalidad de sus actos. Llegó corriendo al puesto caminero donde se entregó y hablaba bien.

En cuanto a las circunstancias del hecho, todavía no están claras. Se sabe que el asesinato del vecino de Costa Sur, que administraba una pequeña despensa, se produjo tras un día de fiesta con su familia en su casa, alrededor de las 23 del lunes. Se juntaron a celebrar la independencia chilena y compartieron varias comidas y bebidas.

El imputado permaneció hasta la noche y, en medio de una discusión, tomó un fierro y comenzó a golpear a su padre en la cabeza. Así, hasta matarlo.

De acuerdo con el informe preliminar de la autopsia, Pío Abelardo Ibáñez Benegas, de 52 años, falleció como consecuencia de las graves lesiones provocadas con un objeto contundente, un hierro curvo que fue secuestrado.

Revictimización

Una advertencia oportuna y necesaria

La jueza cipoleña Sonia Martín advirtió a la fiscalía y a la defensa que, en lo sucesivo, se pongan de acuerdo para entrevistar a las víctimas de hechos aberrantes como el que se investiga, para evitar una revictimización. Esto pasa cada vez que una persona sufre un ataque sexual y tiene que revivir su calvario reiteradas veces porque la entrevista la Policía, luego personal de la Oficina de Atención a la Víctima, la fiscalía y la defensa, todos por separado.

Según trascendió, Ibañez, de oficio chapista, asesinó a su padre y luego, fríamente, le dijo a la mujer: “Ahora te toca a vos”.