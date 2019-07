Quedaron detenidos los acusados de balear al taxista neuquino

“Hicimos el recorrido y yo quise pagar el taxi, se pusieron a discutir el taxista y Axel. Quiero dejar en claro que no hubo ningún cuchillo, no hubo motivo alguno. En ese momento Axel sacó un arma y le apuntó por la espalda, en un forcejeo se disparó el arma. Salimos corriendo por miedo y por esa razón no nos hemos acercado a ninguna comisaría”, confesó Ezequiel Roa Moreno, uno de los detenidos por el ataque al taxista Pablo Sánchez antes de que la Justicia lo acusara junto a Axel Jara por el hecho.