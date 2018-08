El caso del taxista y el técnico de fútbol que acosaron a dos menores conmocionaron a toda la región. Sin embargo la Justicia no encuentra la forma de condenarlos.

A casi dos meses de dos denuncias por acoso sexual que conmovieron a toda la ciudad, aún no hay avances en el ámbito judicial. Uno de los hechos fue desestimado porque el delito no se encuentra tipificado en el Código Penal, y no se lo pudo condenar. El otro espera aún por trámites administrativos para avanzar bajo la tipificación de grooming.