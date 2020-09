¿Qué dijo a la Policía el taxista denunciado por una familia cipoleña?

"Desconozco por qué reaccionó así. Luego de esto paré el taxi, lo dejé estacionado y esta gente me sacó las llaves del rodado y seguimos discutiendo. Pero solo eso, no sé con qué intenciones la pareja me hizo lo que me hizo o por qué llegaron a querer a discutir conmigo. Después vi que me filmaban y no se con qué fines", expresó el hombre ante la Policía.

A su vez, mencionó que, "por los dichos de su jefe", se había enterado que la familia lo había escrachado a través de Facebook, pero que se abstenía a accionar judicialmente y que la exposición la realizaba para poder presentar en la empresa en la que se desempeña como chofer de taxi.

Por su parte, el dueño de la firma, José Luis Campos, explicó a LM Cipolletti que el conductor no se encontraba en estado de ebriedad y que "la otra persona estaba muy alterada y no sabemos por qué motivo".

"El chofer dijo que en ningún momento hizo todo lo que dicen y en el video no se lo ve borracho. Según los datos de la Policía, llegaron al lugar y ninguno de los dos estaba cometiendo una infracción como para ser detenidos", detalló.

La versión de la familia

En su versión de los hechos, la familia -integrada por Yenifer Rivera, Oscar Leiva y sus dos hijos de 3 y 4 años- contó que tomaron un taxi en las calles Naciones Unidas y J.M. Paris y notaron que había olor alcohol adentro del auto. Además, aseguraron que el taxista conducía a gran velocidad y se dieron cuenta de que algo no andaba bien.

"Cuando dobló en la calle Manuel Estrada, por Arenales, veo por el espejo retrovisor que se cae dormido sobre el volante. En ese momento, le aviso a mi marido, quien de atrás se le tiró encima y no sé cómo hizo para frenar el auto", relató Yeni, en diálogo con LM Cipolletti.

Ocurrió anoche, alrededor de las 23, en Arenales y Don Bosco; y en las redes sociales escracharon al responsable a bordo del móvil. "Venía a fondo y estaba a punto de chocar contra otro auto", acotó la pasajera.

Su marido le sacó las llaves del taxi - un Renault Logan- porque en esas condiciones no era prudente que el taxista siga manejando. "Nos pidió que no llamemos a la Policía, que no nos iba a cobrar el viaje, pero lo dejemos ir", recordó la mujer.

En esas circunstancias, mientras pedía por favor que le entreguen las llaves de su auto, el taxista habría reconocido que tomó de más, pero estaba bien. "Nosotros igual llamamos a la Policía, esto no podía quedar así. Tardó un poco en venir, pero vino; y el tipo tiró las botellas de alcohol que tenía debajo del auto", prosiguió Yenifer con su relato.

Cuando llegó el personal policial, le explicaron la situación. El taxista estaba ahí y reconoció todo. "Nosotros queríamos que nos tomen la denuncia, pero la Policía nos dijo que no podía, que debía intervenir Tránsito del Municipio y en ese momento no se encontraba trabajando. Nos dijo que nos vayamos a nuestra casa", refirió la mujer.