Qué dijo el organizador de la fiesta en Isla Jordán

En fondo de la cuestión es que el espacio está en una de las tantas zonas de ocupaciones informales y donde el Municipio no otorga habilitaciones. En este caso, y según consta en el acta que le hicieron a los organizadores, tendría que ser un restaurante y confitería. En contacto con este medio, Cariaga señaló que hace diez meses que no puede trabajar con normalidad y que muchos de los asistentes son amigos o vecinos del lugar que fueron a darle una mano.

Cariaga es conocido en el ambiente artístico como Facu Disturbio y es músico. Suele presentarse en boliches y bares del valle y en localidades turísticas. Sin dudas, y como le está pasando a muchos trabajadores del ámbito cultural, sus ingresos cayeron drásticamente al tomarse las medidas de aislamiento social y medidas de restricción en espacios cerrados para evitar la propagación del COVID-19.

"En el día de la fecha se labra la presente por detectarse una reunión social en un predio no habilitado", dice el acta. "En el lugar se observa personas, alrededor de 12, que no estaban respetando el uso de barbijo y distanciamiento social", añade el documento. Cavihaga aclaró que todas las personas presentes estaban al aire libre y cumplían con las distancias mínimas.

"Con mis amigos puse unas mesas para vender sánguches, pizzas y cervezas conseguí poner unas mesas. Llegó Comercio con tres móviles policiales", señaló el artista. Los asistentes tuvieron que dar testimonio a las autoridades y la policía se llevó las tres mesas. "En la Isla Jordán, que es una toma, no habilitan a los comerciantes y por eso no podemos regularizar. Hay más de negocios sin habilitación, no porque no quieran sino porque se los rechaza", indicó.

Un flyer que circulaba por WhatsApp llamó la atención de las autoridades y es así que desde temprano el viernes empezaron a buscar el lugar exacto. Además de Comercio, también colaboró Tránsito, el Juzgad de Faltas y la Policía. Dieron vueltas por el lugar, según informó de forma oficial la municipalidad, hasta que encontraron algunos vehículos que les dio la pista.

Desde la Municipalidad de Cipolletti indicaron que el propietario del lugar y organizador del evento se expone a una multa estimada entre 50.000 y 220.000 pesos por violar la ordenanza de aislamiento social preventivo y obligatorio (1813/20), más una sanción que puede alcanzar los 450.000 pesos por organizar una actividad comercial sin habilitación. El destino de las multas es un fondo especial para colaborar con Salud Pública en la lucha contra el COVID-19.

El contexto también involucra al coronavirus, que sigue provocando una crisis sanitaria en Cipolletti. Las cifras de contagios son más bajas que el promedio de octubre, pero aún se mantiene por encima de la medida de la provincia.