Qué dice la prensa francesa sobre la salida de Messi

“Salvo que la situación cambie, el argentino se marchará de París. PSG se separará de Lionel Messi. De manera más general, en el PSG se cuestiona la inversión del jugador. Por no hablar de que separarse de él reduciría la nómina, lo que no es para nada un detalle para el PSG. Si Doha no da patea el tablero decidiendo priorizar la prórroga de Lionel Messi, el futuro del argentino no escribirá en París. Y aún en esa hipótesis que muchos no quieren imaginar en el club, no es seguro que el argentino diga que sí”, informó el periodista Fabrice Hawkins en el portal RMC Sport.