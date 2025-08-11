Video: María Becerra reveló que en su lista de deseos incluye a Río Negro ¿Por qué?

La nena de Argentina reveló su lista de metas que tenía de pequeña y ahora la actualizó con nuevos deseos. Conocé la lista completa y porque incluyó a Río Negro.

María Becerra volvió a abrir su corazón y habló sobre sus anhelos en una entrevista en el programa Nadie Dice Nada de Luzu TV. Entre ellos, sorprendió al destacar su deseo de regresar a Río Negro , específicamente a Choele Choel, localidad que dijo extrañar mucho.

La artista contó que sueña con tener un refugio de animales y una fundación para madres solteras. También incluyó planes que revelan su amor por recorrer el país: volver a las Cataratas del Iguazú, que definió como “el viaje más mágico” de su vida, y conocer el Cerro de los Siete Colores.

“Extraño mucho ir a Río Negro” , afirmó la cantante, reafirmando el vínculo afectivo con nuestra provincia, lugar que fue cuna de parte de su familia.

La lista de sueños de María Becerra que incluyen a Río Negro

Los sueños de su infancia

Días antes, en el programa Perros de la Calle de Urbana Play, Becerra había mostrado una página de su diario íntimo escrita a los 12 años, donde enumeraba sus “sueños y metas” de niña.

En la lista aparecían deseos tan variados como “tener siempre salud, felicidad y amor”, que su hermano cumpliera el sueño de tener un Audi, “llegar a lo máximo cantando” y “tener el pelo hermoso de un metro o 50 cm”.

También figuraban un cumpleaños de 15 “hermoso”, viajar a distintos países y conocer bien la Argentina, “morir feliz” escuchando a Celine Dion y cantar junto a ella, además de presentarse en escenarios importantes como el Gran Rex.

Su conexión con Río Negro

En enero del 2024, a través de la fan page Reconstruyendo la historia de Luis Beltrán, María Becerra reveló la conexión que tiene con Río Negro y con Neuquén. Es que según contó la joven cantante, su padre fue nacido y criado en esa localidad, y tras estudiar cardiología, tuvo la intención de regresar al Valle Medio, pero por cosas del destino, terminó formando su familia en Buenos Aires, para terminar instalándose en Quilmes.

El papá de María se llama Pedro y es uno de los 10 hijos del matrimonio de Jacobo Becerra, quien era oriundo de Rio Negro y Estelina del Carmen Gómez, que había nacido en la provincia de Neuquén.

Juntos se instalaron en Luis Beltrán para luego mudarse a Choele Choel, y tal como relató la artista de renombre internacional, su vida fue muy dura, ya que tuvieron que pasar por muchas necesidades. Sin embargo, lo peor llegó cuando Pedro cumplió 16 años y su padre murió, por un problema del corazón. Precisamente, esa situación sería la que lo llevaría a querer formarse como cardiólogo, previo a recibirse como enfermero en Buenos Aires.

María Becerra vuelve al estadio de River

María Becerra se presentará por tercera vez en el Estadio Monumental de River con su show 360º el viernes 12 de diciembre. El anunció llegó días atrás y este lunes se largó la preventa que se agotó en tiempo record: 90 minutos.

Este show promete ser un espectáculo singular, ya que será el primer concierto en formato 360° realizado en el emblemático estadio de River Plate, que tiene una capacidad para 85 mil espectadores. La expectativa es enorme y los seguidores de Becerra se preparan para una experiencia única.

La artista ya se presentó en dos oportunidades en River, ambos con capacidad agotada. Solo en su canal de YouTube suma casi 6 millones de suscriptores y casi 5 mil millones de reproducciones, además de 17,7 millones de oyentes mensuales en Spotify, plataforma en la que suele ocupar algún puesto del top 5 de artistas argentinos.

Además de su prometedora carrera musical, María Becerra se prepara para el estreno de "En El Barro", una serie producida por Netflix que será la continuación de "El Marginal" y promete mostrar los pormenores de la vida de las reclusas de La Quebrada. El lanzamiento de esta producción audiovisual, programada para el 14 de agosto, marcará el debut actoral en pantalla chica de la quilmeña.