Gas Rionegrino: 339 familias de la Región Sur tendrán acceso al servicio

El Gobierno de Río Negro licitará la extensión del servicio en la región sur. Actualmente, avanza una obra histórica en Puente 83.

El Gobierno de Río Negro licitará dos obras de ampliación de la red gas el 15 de septiembre para que un total de 208 familias de Maquinchao y 131 de Ramos Mexía tengan el servicio esencial. Estos trabajos forman parte del Programa Gas Rionegrino, que con fondos provinciales hace posible un servicio seguro y que mejoren su calidad de vida más hogares de la provincia.

De esta manera, la obra de extensión de red de gas para Maquinchao alcanzará a 208 familias beneficiarias, con un presupuesto oficial de $376.900.185 y contará con un plazo de obra estimado de 120 días a partir de la firma del contrato.

Por otra parte, en Ramos Mexía serán 131 las familias beneficiarias para poder acceder a este servicio esencial. En este sentido, desde la Provincia se prevé un presupuesto oficial de $351.919.787 con un plazo de obra de 90 días.

Obra gas puente 83 cipolletti Comenzaron las obras de ampliación de la red de gas para el barrio puente 83 de Cipolletti. Gentileza

Estas obras se enmarcan dentro del Programa Gas Rionegrino que benefició a más de 5.600 familias en los últimos dieciocho meses.

En este marco, desde el Gobierno de Río Negro se destinará una inversión de $728.819.972 con recursos propios, con el objetivo de continuar la ampliación de servicios que impacten de manera directa en el bienestar de las y los rionegrinos.

Las empresas interesadas en consultar o adquirir pliegos pueden hacerlo en la sede del Ministerio de Obras y Servicios Públicos de Río Negro, ubicado en calle Buenos Aires 4 de Viedma; al teléfono 0800-222-3295; al e-mail: cfazzio@obraspublicas. rionegro.gov.ar o ingresar a la web de la licitaciones y compras de la Provincia.

Obra de gas en Puente 83

En el barrio Puente 83 de Cipolletti comenzaron las tareas de la ampliación de la red de gas para 70 familias y con el potencial de extender el servicio a 196 futuras familias, que podrán contar con gas natural en sus hogares con el propósito de mejorar el confort y calidad de vida de la gente.

Esta obra muy esperada por la comunidad significa una importante inversión provincial de más de $541 millones para poder brindar respuesta a las y los vecinos del sector.

Es importante destacar que esta obra se enmarca en el Plan Gas Rionegrino que alcanza a un total de 5.666 familias beneficiarias en los últimos 18 meses de gestión provincial.

En este sentido, se puso en marcha esta obra de infraestructura a través de un compromiso del Gobierno Provincial, mediante un trabajo mancomunado con el municipio cipoleño, para acompañar su desarrollo.

Las tareas se encuentran a cargo de la empresa SILPA, con un plazo de obra de 120 días para la ejecución de los trabajos.