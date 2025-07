Vialidad Nacional, disuelta: "Milei agudizó un problema que venía de arrastre"

En ese sentido, aseguró que "más de 500 millones de dólares para hacer obra pública fueron retenidos por el Ministerio de Economía. Mientras tanto, el 65-70% de las rutas nacionales están en estado regular o malo. El Gobierno Nacional, frente al reclamo nuestro, de los gobernadores y de la ciudadanía en general, ha decidido directamente disolver el organismo que podía llevar adelante estas tareas", sostuvo.

Milei motosierra.jpg Javier Milei dispuso la disolución de Vialidad Nacional

Para el trabajador de Vialidad Nacional, "el organismo no era el problema, sino que vuelva a tener financiamiento". Detalló que en el último tiempo, los propios trabajadores compraban materiales para poder costearlo. "Nosotros estamos en un punto donde nuestros compañeros compraban combustible, donde compraban materiales para poder salir a trabajar, salir a mantener las rutas que hay".

Vialidad Nacional como política de Estado

Catanzaro criticó la falta de continuidad en las políticas públicas a lo largo de los años. "Las medidas de este gobierno lo único que han hecho es agudizar un problema que venía de arrastre. En los últimos diez años, directamente no se invirtió en las rutas nacionales. Acá hay una cuestión clara, si no se invierte, no se puede construir, porque el privado acá tuvo 30 años de concesiones y no invirtió un peso. Las obras las terminamos haciendo desde Vialidad Nacional con fondos de todos los argentinos".

Además, resaltó la importancia de una política vial de Estado. "Coincido con la demanda de la ciudadanía en la necesidad de mejorar lo que hay. Pero eso requiere una política vial como política de Estado.No se puede comenzar un proyecto, llegar otro gobierno, frenarlo, crear otro esquema, y luego ese esquema se cae".

Trabajadores en estado de alerta

En este contexto, la Federación del Personal de Vialidad Nacional se declaró el estado de asamblea permanente en todos los distritos del país. Este martes, realizarán una conferencia de prensa en la sede central de Buenos Aires para visibilizar la situación que atraviesan y acordar medidas para los próximos días.

Si bien, Catanzaro resaltó que las medidas que se tomen en el marco del estado de asamblea tendrán como objetivo proteger derechos laborales, alertó sobre las consecuencias para toda la sociedad. “No se trata solo de los trabajadores de Vialidad. Esto va a afectar al conjunto de la ciudadanía de forma muy clara”.