Techo Digno: El mapa judicial que acorrala a los intendentes de Río Negro

La Justicia avanza en las causas por presunto fraude a la administración pública. El estado de los expedientes en Cipolletti, Bariloche y Choele Choel.

El juicio por Techo Digno a María Eugenia Martini se define el lunes.

La megacausa conocida como Techo Digno ha dejado de ser una serie de expedientes aislados para convertirse en un fenómeno judicial sistémico en la provincia. Esta semana, hubo novedades en las causas que involucran a ex intendentes de Cipolletti, Bariloche y Choele Choel.

Con el procesamiento de exintendentes de diversas fuerzas políticas, la justicia rionegrina intenta desentramar un esquema de presunto fraude a la administración pública y peculado que involucra fondos millonarios enviados por Nación para viviendas que, en muchos casos, nunca se terminaron o ni siquiera se empezaron.

A continuación, el estado de situación de los tres focos que definen el pulso de la causa esta semana:

Cipolletti: Revés para Tortoriello y Baratti

En los tribunales de Cipolletti, el juez Marcelo Gómez cerró la puerta a los intentos de los acusados de archivar la causa. Rechazó los pedidos de nulidad y prescripción presentados por los ex intendentes Aníbal Tortoriello y Abel Baratti, además de tres empresarios de la construcción (Mocciola, Mendiberry y Zoppi).

El juez determinó que la condición de "funcionario público" de los involucrados (especialmente Tortoriello, con su carrera legislativa activa) interrumpe los plazos de prescripción. La justicia entiende que el poder político puede ser un "obstáculo" para la investigación, evitando que las causas mueran por el paso del tiempo.

Los hechos que se atribuyen a los imputados ocurrieron entre 2015 –(cuando comenzó la operación Techo Digno y la construcción de las 404 viviendas),y 2016, cuando la gestión del entonces presidente Mauricio Macri decidió terminar con la misma. En ese momento, las viviendas pasaron a la órbita provincial.

Según la denuncia, hubo irregularidades en la certificación de avance de obra, por lo que Nación giró más dinero del que correspondía por los trabajos efectivamente realizados.

Baratti y Tortoriello niegan la existencia de delito desde que fueron acusados porque el dinero estaba resguardado en cuentas municipales, sin embargo, la causa no llegó a juicio por los permanentes planteos para postergar audiencias y pedidos de nulidad.

Abel baratti Anibal Tortoriello Abel Baratti y Aníbal Tortoriello sufrieron otro revés judicial: se rechazó la prescripción de la causa Techo Digno. Foto: archivo.

Bariloche: Día clave para María Eugenia Martini

El próximo lunes 30 de marzo, el tribunal dictará sentencia sobre la ex intendenta María Eugenia Martini y el exfuncionario Alfredo Milano. La Fiscalía fue contundente: sostuvo que existió un "mecanismo delictivo" coordinado entre Nación y el Municipio.

La acusación: Se pagó el 82,7% de los contratos en nueve licitaciones, pero en los terrenos "no había ni un ladrillo".

El descargo: La defensa alega que no hubo robo, sino una "crisis de liquidez, que obligó a usar el dinero para pagar sueldos y que los plazos fijos se armaron para evitar devaluar los fondos producto de la inflación.

El antecedente: En la misma ciudad, el ex intendente Gustavo Gennuso ya fue absuelto. La defensa de Martini asegura que el Tribunal debe

Choele Choel: Daniel Belloso a juicio oral

El ex intendente y actual legislador, Daniel Belloso, se encamina al banquillo de los acusados. El juez Oscar Gatti ratificó la elevación a juicio por presunto fraude y peculado.