"Parecía una pueblada": El reclamo por el aumento de tasas que desbordó al Municipio de Cinco Saltos

Más de 200 comerciantes reclamaron la derogación de ordenanzas que elevan tasas y afectan la actividad local. Ante la presión, ¿qué comunicó la Municipalidad?

Cerca de 200 comerciantes se reunieron en Cinco Saltos para exigir la derogación de ordenanzas municipales.

Una multitudinaria manifestación marcó un punto de inflexión en el conflicto entre el sector comercial y el Municipio de Cinco Saltos . Comerciantes de la ciudad y zonas aledañas se reunieron con el intendente Enrique Rossi para exigir la derogación de las ordenanzas que modificaron el esquema de la tasa de inspección, seguridad e higiene, a las que calificaron como perjudiciales para la actividad económica.

El encuentro, que tuvo lugar pasadas las 20 del jueves en el Centro de Artes y Formación (CAF), superó ampliamente las expectativas y reunió a más de 200 comerciantes . La escena fue descrita por los propios protagonistas como una verdadera “pueblada”.

“Era terrible la cantidad de gente. El CAF estaba lleno, había gente de afuera. Participaron comerciantes de todos los rubros, incluso comunidades como la boliviana y la nigeriana. Hacía muchos años que no se reunía tanta gente ”, relató Silvina Gastiazoro , comerciante del rubro farmacéutico, en diálogo con LM Cipolletti .

El reclamo había comenzado con un llamado al cierre masivo de locales. Una especie de paro comercial para manifestar el descontento. Ante el reclamo de los comerciantes, se gestó la convocatoria al diálogo para intentar acercar posiciones.

Comerciantes Cinco Saltos (1) El intendente Enrique Rossi se presentó a la reunión junto a los concejales García y González. (Foto: captura video) Ciudad 945

Un reclamo unificado: derogar dos ordenanzas

Lejos de planteos aislados, el sector llegó con una postura clara y unificada: exigir la derogación tanto de la Ordenanza 1636/2025 como de la 1459/2021, entendiendo que ambas forman parte de un mismo esquema que impacta negativamente en los costos del comercio.

“Lo que se pidió fue la derogación de la ordenanza del 21 y del 25. Porque si pedíamos solo la del 25, quedaba la del 21, que tampoco corresponde”, explicó Gastiazoro.

El planteo dejó en evidencia que el malestar no es reciente, sino que se arrastra desde hace años y se profundizó con la implementación del nuevo régimen que incrementa el costo de las tasas municipales.

“La fuerza de la unión”

Durante el encuentro, los comerciantes expresaron su postura en términos contundentes. En un mensaje difundido tras la reunión, destacaron el carácter colectivo de la protesta y el rol de la ciudadanía organizada. “La fuerza de la unión: comerciantes de Cinco Saltos y El Arroyón dijeron basta. No fue una simple reunión, fue una clase de ciudadanía”, señalaron.

Además, remarcaron que el reclamo no se limita a un sector puntual, sino que atraviesa a toda la actividad económica local. “No importa la distancia geográfica, el ahogo nos afecta a todos por igual”, afirmaron.

También subrayaron la importancia del asesoramiento legal y del conocimiento de las normas. “Con la Carta Orgánica en la mano, los vecinos marcaron la cancha”, indicaron, en referencia a la discusión sobre los límites de las facultades municipales en materia tributaria.

MUNICIPALIDAD CINCO SALTOS El municipio anunció que enviará una nueva ordenanza para la derogación y anunció la creación de una mesa de trabajo.

Presencia política y debate legislativo

El encuentro contó con la participación de la presidenta del Concejo Deliberante, María Paz García, y del concejal oficialista Luis González, quienes intentaron brindar explicaciones sobre el marco legal de las ordenanzas cuestionadas.

Sin embargo, según manifestaron los comerciantes, el nivel de rechazo es tal que ya no hay margen para respuestas parciales. “El reclamo no acepta evasivas”, señalaron.

La respuesta del Municipio

Tras la reunión, el Municipio emitió un comunicado oficial en el que confirmó un giro en la postura inicial. Según informaron, el intendente Rossi presentó junto al bloque oficialista un proyecto de derogación de las ordenanzas 1459/2021 y 1636/2025 ante el Concejo Deliberante.

Además, se anunció la conformación de una mesa de trabajo conjunta con representantes del sector comercial para revisar el esquema de cálculo de la tasa.

“El objetivo es evitar perjuicios a los contribuyentes y garantizar, a su vez, la adecuada contraprestación del servicio”, indicaron desde el Ejecutivo.

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El desenlace de la reunión marca el inicio de una nueva instancia de negociación. Si bien el anuncio de derogación representa un avance para los comerciantes, el debate de fondo (cómo equilibrar la recaudación municipal sin afectar la actividad económica) sigue abierto.

“Parecía una pueblada, no se la esperaba”, resumió Gastiazoro, reflejando el impacto de una convocatoria que podría redefinir la relación entre el municipio y el comercio local.