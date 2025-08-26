La Mutual de Camioneros celebrará los 30 años con un loteo y beneficios

La Mutual de Camioneros Rionegrinos destrabó un loteo frenado hace 12 años y avanza con la conexión de servicios. La entidad cumple 30 años en octubre.

La Mutual de Camioneros Rionegrinos (MCR) cumplirá en 2025 30 años de vida, y lo hará trayendo muy buenas noticias para sus asociados. Es que el festejo de las tres décadas llegará con obras, beneficios y sorpresas para lo que ellos llaman “la familia camionera”.

Adrián Huenumilla, secretario de Prensa y Cultura del sindicato de Camioneros, está al frente de la mutual hace 11 meses y es el encargado de dar las buenas nuevas. “La verdad que estamos muy felices de estar haciendo tantas cosas por nuestros compañeros. El 2025 será un año bien movido e inolvidable , porque el 24 de octubre cumpliremos 20 años desde la creación de una mutual que hace mucho por la familia camionera. Por eso es fundamental que nos acompañen”, se explayó.

Para el caso, en tiempos donde es muy difícil acceder a la vivienda propia, la MCR reactivó el proyecto de un enorme terreno de 160 lotes en zona de Allen , que se encuentra en la etapa final de desarrollo. “Ya culminamos con las obras para tener servicio de agua, de gas natural y de energía eléctrica. Nos faltan algunos detalles nada más para que el sueño se haga realidad”, se ilusionó Huenumilla, quien fue uno de los representantes de la seccional rionegrina en la asamblea de la Federación Nacional de Camioneros.

loteo camioneros La Mutual de Camioneros Rionegrinos avanza con un loteo para afiliados.

La Mutual de Camioneros Rionegrinos es dueña del terreno allense, adjudicó los lotes a los asociados interesados y sólo les cobra un bajo canon mensual para financiar el desarrollo de los servicios. “El avance del loteo estuvo durante 12 años detenido, en gestiones pasadas. Logramos reactivarlo en pocos meses, concretamos los servicios y los adjudicatarios sólo tuvieron que poner de sus bolsillos una pequeña cuota para los servicios. La tierra no la pagaron. Es un gran logro”, remarcó el presidente de la Mutual.

"Dormis" para el descanso de los camioneros

A su vez, y durante las próximas semanas, la organización mutualista inaugurará ocho “dormis” en la zona denominada “El Fogón” del predio del sindicado, también en Allen, para que los choferes de transporte de cargas puedan descansar por la noche antes de continuar viaje al día siguiente.

“Estas instalaciones cuentan con cocina acondicionada, 24 camas, 10 aires acondicionados, baños con duchas, antebaños, televisores, estacionamiento y parrillas individuales. Se trata de una obra que creemos fundamental para el descanso y la seguridad de nuestros compañeros, para que puedan pernoctar, recargar energía y seguir viaje sin riegos”, ahondó Huenumilla.

Para sumarse a la Mutual y recibir los distintos beneficios que ofrece, los camioneros rionegrinos pueden contactar a través del sitio de Facebook de la organización. La MCR, entre otros planes, ofrece un programa de descuentos en medicamentos para sus afiliados.