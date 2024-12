Fue candidato por las fuerzas del cielo y lo echaron del acto con Karina Milei y Martín Menem

Llegó a las puertas del casino Del Río en Cipolletti, donde el sábado los libertarios rionegrinos recibieron a Karina Milei y a Martín Menem como un hito en la conformación de La Libertad Avanza en Río Negro. Había completado su inscripción vía redes para participar del acto en el que se respiraba la atmosfera de las fuerzas del cielo , pero le llamó la atención que no lo encontraban en la lista de admitidos.

El protagonista del lado B que no se mostró de la reunión de los libertarios en Cipolletti es el empresario Daniel Molina , quien fue candidato a intendente de Fernández Oro cuando la línea libertaria daba los primeros pases en Río Negro. Molina, que encabezó la boleta con los colores del León, no ganó la elección local pero se quedó con una banca en el Concejo Deliberante.

"Vino una persona cuando estaba por ingresar y me dijo que me tenía que retirar por órdenes que venían de arriba", señaló el empresario orense expulsado. Por ese desplante ante cientos de personas que estaban en el lugar, Molina culpó directamente a la diputada nacional libertaria, Lorena Villaverde, quien fue la gran anfitriona de la reunión.

3130a868-e72a-4dd2-a45b-44493a7ae858.jpg

"No fui solo, fui con un equipo de trabajo y el único que no pudo pasar, fui yo. Todo estaba lleno de policías, yo no iba a generar ningún problema. Lo que hizo Villaverde conmigo fue una chiquilinada. Quería tener la posibilidad de hablar con Karina Milei y Martín Menem en buenos términos porque somos muchos los que pusimos la cabeza por este proyecto, cuando esto comenzó, y Villaverde nos corrió de un plumazo: yo en Fernández Oro, Natalia Chemor en Cipolletti o Ariel Rivero en Campo Grande. La diputada se olvidó de todo y de todos", resaltó.

Una sombra entre las fuerzas del cielo

Para Molina, Villaverde no lo quiere dentro del espacio libertario porque siente que él le hace sombra y eso "no lo tolera. Fui el que más votos metí cuando me tocó participar de una elección", resaltó, al insistir en que "la política está llena de traidores". Por caso mencionó a la concejal Antonella Crespo, que ingresó al Deliberante de Fernández Oro como parte de la propuesta electoral que encabezó Molina. "Hoy la concejal Crespo sólo le responde a Villaverde, lamentablemente", agregó.

Molina fue al acto libertario del sábado acompañado por Miguel Muñoz, el hombre - al parecer - que detonó las diferencias con Villaverde en la previa de las últimas elecciones. Miguel Muñoz es el interventor del partido FE, el sello político que acunó a Villaverde en su candidatura a la diputación y que definitivamente le abrió paso a La Libertad Avanza en Río Negro para poder desembarcar en territorio.

Muñoz, que fue dirigente de UATRE, también "es mala palabra" para el entorno de Villaverde. Molina cuenta que su distanciamiento con la diputada surgió a raíz de que él decidió darle a Muñoz 50.000 de las 600.000 boletas que le llegaron desde Buenos Aires a la provincia cuando el ex UATRE y la ahora líder de LLA en Río Negro, compartían la misma propuesta electoral.

"A Muñoz lo dejaron tirado. Nunca se acordaron de su nombre con lo importante que fue el partido FE para que Villaverde llegue hoy al lugar que ocupa. ¿Cómo no le iba a dar boletas a Muñoz si él también era candidato", recordó? El portazo en la cara y delante de todos hacia Molina reabre una interna libertaria que ya empieza a reunir a simpatizantes y algunos dirigentes que quedaron heridos en el camino hacia la construcción de la fuerza política como partido de distrito en Río Negro.