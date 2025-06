Empleadas domésticas van a la justicia por salarios congelados

Estiman que son más de 13 mil empleadas domésticas no registradas en Río Negro.

En lo que va del año, la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares, encargada de discutir y establecer los aumentos, no ha sido convocada por el gobierno nacional. Sonia Kopprio, titular del sindicato de trabajadoras de casas particulares en la región, explicó que "desde enero que no nos han convocado, hemos insistido con escritos y comunicándonos telefónicamente, y hasta el día de la fecha no hay respuesta".