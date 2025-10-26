Elecciones 2025: luego de votar, Lorena Villaverde se refirió a las denuncias en su contra

Esta mañana, la diputada y actual candidata habló con la prensa al salir de la escuela donde fue a votar acompañada de su hija.

La candidata a senadora de La Libertad Avanza (LLA), Lorena Villaverde , emitió su voto pasadas las 10.30 en la Escuela 53 ubicada en Sarmiento N°273 en pleno centro cipoleño. Villaverde asistió al establecimiento educativo con un look excentrico de cuero negro y brillos, acompañada de su hija Omara de 14 años, con buena predisposición y sin momentos de tensión entre los presentes.

La candidata llegó con una docena de facturas para las autoridades de mesa como gesto de agradecimiento por su participación en el proceso que fortalece la democracia.

Villaverde apuntó contra los políticos al asegurar que deberían ser parte de la solución y no del problema, al identificar que la mayoría de los candidatos en la actualidad lo son. También expresó que confía en el criterio de los rionegrinos y que los argentinos no quieren quedarse atados al pasado.

La candidata destacó estas elecciones como un proceso para la consolidación del gran proyecto de país para hacerlo más grande, citando al presidente Javier Milei. Aseguró que ese es el camino para que Río Negro tenga más inversión, más empleo, más posibilidades de trabajo y estas votaciones sirven para ratificar ese camino.

Sobre las fuertes denuncias en su contra

Al retirarse de la escuela, Villaverde atendió a todos los periodistas. Sin dudas, era una de las voces más buscadas tras todas las denuncias que se habían conocido a través de medios nacionales y por las cuales todavía no se había explayado públicamente.

Remarcó las consecuencias que se sufren durante la campaña, como es el sufrimiento de los seres queridos ante las noticias, las acusaciones y difamaciones cruzadas entre los candidatos: "Mi hija es la que más sufre esto de las campañas, la verdad que está tan subjetivado, se naturalizan tanto las cosas que se dicen (...) mis hijos son adolescentes, imagínense lo que significa tener que estar hablando de esas barbaridades" indicó y agregó: "fue una campaña despiadada, de difamación, donde la única propuesta fue la de nuestro presidente".

"Uno puede caminar la calle con la frente en alto, seguramente con una vida, de cicatrices de dolores, que ya tendré la oportunidad de contarlas, sin necesidad porque es mi vida privada, pero bueno, daremos la cara como siempre, porque estoy segura además de que cuando una decide y se anima, no hay marcha atrás, no hay nada ni nadie que te detenga, creo que eso es lo que mas molesta" continuó.

"Uno puede caminar la calle con la frente en alto, seguramente con una vida de cicatrices, de dolores que son parte de mi vida privada. Pero daremos la cara como siempre porque estoy segura que cuando uno se decide y se anima no hay marcha atrás, no hay nada que te detenga" concluyó la candidata de LLA.

Repudio por lo ocurrido a Pablo Cervi

Indicó que esperará los resultados de los comicios en la tranquilidad de General Roca, acompañada de sus hijos, de sus amigos y en compañía de sus afectos. Un panorama totalmente diferente al que vivió el candidato a Senador de La Libertad Avanza, Pablo Cervi que sufrió un violento asalto en su hogar durante las primeras horas de los comicios.

"Una campaña que termina violentando a un ser como Pablo. Creo que eso demuestra tal cual son, que no funcione el sistema de llamado de emergencias. La verdad que repudio totalmente lo ocurrido violentamente al candidato a senador Pablo Cervi y a toda su familia. El mayor de mis abrazos y mi sincera disposición para lo que necesite" agregó Villaverde.