Despido del profesor del IUPA: marcha atrás con la decisión, pero aún no termina el conflicto

Tras una extensa mesa de diálogo en la Justicia, el docente no será destituido al menos por ahora. El sindicato y estudiantes festejaron a las afueras de la Ciudad Judicial.

Tras varias horas de mediación, finalmente el docente del Instituto Universitario Patagónico de las Artes ( IUPA ) que había sido despedido , ha sido reincorporado y ahora deberá enfrentar un proceso en la Junta de Disciplina para ver si continúa con su cargo o es apartado definitivamente.

La mesa de conciliación en la Fiscalía 7, que incluyó a todos los actores del IUPA y a los fiscales Belén Calarco y Marcelo Ramos, comenzó al mediodía en la Ciudad Judicial de General Roca y finalizó pasadas las 14. Fue allí donde Juan Rolón, profesor del Departamento de Arte Dramático, recibió la noticia de que se había retrocedido en su desvinculación.

Ahora deberá enfrentar a la Junta de Disciplina , que estará integrada por dos referentes del gremio Sitraiupa y dos de Adiupa. También la gestión tendrá a sus representantes. Ahora resta conocer las fechas en las que se llevará a cabo todo el proceso.

"Fue una negociación muy dura" aseguraron desde el gremio Sitraiupa a LMCipolletti. La mesa estuvo integrada por el actual rector Gerardo Blanes, el abogado del IUPA, la secretaria general y la directora del departamento de Arte Dramático. También estuvo el Centro de Estudiantes y dentro de la representación gremial las secretarias generales: Marina Cepeda (Sitraiupa) y Rocío Encina (Adiupa) junto a dos representantes más.

En sus redes sociales, desde el Sindicato de Trabajadores del IUPA (Sitraiupa) indicaron: "no vamos a permitir atropellos y actos de violencia institucional a trabajadorxs y estudiantes" y además volvieron a realizar un pedido histórico al gobernador "que convoque de manera urgente a elecciones en IUPA".

Un despido que generó un gran conflicto

El rector normalizador del IUPA, Gerardo Blanes, firmó el miércoles el "cese inmediato" de los cargos del docente Juan Rolón. La decisión generó repudio inmediato en la sede de la universidad y la polémica creció cuando la institución comunicó el despido bajo el título "No permitiremos un Mendoza" casi al mismo tiempo que, en esa provincia, una adolescente se encontraba atrincherada en un colegio al que ingresó armada buscando a una profesora.

El despido de Rolón generó un reclamo inmediato, y firme, tanto del sindicato de docentes como de los estudiantes. "Se echó a un docente de materias troncales, con muchos años de antigüedad y mucha calidad. Es muy querido por los estudiantes y nunca incumplió su rol docente", había afirmado Jimena Jimenez, del centro de estudiantes del IUPA.

Los alumnos protestaron dentro del IUPA hasta última hora del miércoles, pero finalmente descartaron tomar la universidad porque este jueves, al mediodía, habrá una mesa de conciliación en la Fiscalía 7 que incluirá a todos los actores del IUPA.

El Sindicato de Trabajadores del Instituto Universitario Patagónico de las Artes (Sitraiupa), por su parte, denunció que el despido era ilegal. Marina Cepeda, referente del sindicato, afirmó que las denuncias expuestas por el IUPA no estarían asentadas ni en el ámbito universitario, ni en la Justicia. "Es un docente que no tiene ninguna denuncia, el expediente no pasó por Junta de Disciplina, nada. El rector violó todas las leyes laborales", dijo Cepeda.

La resolución del IUPA del despido del profesor

La resolución para cesantear a Rolón fue firmada el miércoles 10 por el rector interventor Blanes. Entre otros argumentos, sostuvo que "se tomó conocimiento por medio de varias notas y correos dirigidos a "Secretaría General" sobre situaciones relacionadas con el docente".

Según planteó la universidad, se recibieron quejas por "incidentes relacionados con el incumplimiento de la obligación de dar los contenidos aprobados en el programa de la asignatura Arte dramático 3" y "se han recibido nota con quejas y denuncias por hechos de violencia en contra de las autoridades y compañeros de trabajo".

Blanes dijo tener conocimiento de "hechos puntuales de maltrato hacia compañeros de la materia" cuyas identidades se mantuvieron bajo reserva "por pedido expreso" de los involucrados.

El rector interventor acusó a Rolón de realizar "discursos de odio e incitación a la violencia dentro de las clases", pero la resolución no tiene detalles sobre esos discursos o de los denunciantes.