Capozzi: "El verdadero monstruo a enfrentar es el populismo"

El candidato a diputado de Bullirch en Río Negro, pidió que la gente vaya a votar. “La democracia es una herramienta que recuperamos hace 40 años y a través de la democracia es el único camino para mejorar la realidad argentina. Concretamente la 502B. Pero si no es así, cualquier lista, pero que voten”.

En cuanto a los proyectos que llevaría al Congreso en caso de superar las PASO, y ante un eventual triunfo en las generales de octubre, resaltó el de reforma laboral. Remarcó la necesidad de una actualización del sistema.

“La ley de contrato de trabajo tiene nada más y nada menos que 50 años, lo mismo que la mayoría de los convenios colectivos, cuando las aplicaciones no existían, no existía el trabajo a distancia, no existía la posibilidad de que uno trabajara part-time. Entonces, necesitamos que haya un sistema ágil, moderno que permita que el trabajador y el empleador se pongan de acuerdo en las condiciones y circunstancias donde se va a ejecutar esa relación laboral y que eso va a incentivar que muchos empleadores incorporen trabajadores”, aseguró.

Además, se refirió a la necesidad de capacitar a quienes cobran un plan social y sumarlos a la fuerza laboral. “Si cada Pymes, de las 650 mil que hay en la Argentina, incorpora un trabajador, desaparece la desocupación”, dijo Capozzi. Aclaró además que “los derechos laborales son irrenunciables, lo que hoy está no se puede quitar, así que lo que proponemos siempre es para mejor”.

Entre otros temas, Capozzi propone también profundizar el debate de la ley de alquileres, trabajar en el proyecto del corredor binacional, mejoras en la educación y políticas para mejorar el sistema de asistencia a la salud mental.