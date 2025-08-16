Buscan a un adolescente desaparecido tras abandonar un hospital en el Alto Valle

Piden ayuda para localizar a Santiago Fuentes, adolescente de 17 años que se fue de un hospital del Alto Valle.

El adolescente de 17 años se escapó del Hospital de General Roca, por lo que se activó el protocolo de búsqueda.

La comunidad del Alto Valle se encuentra en alerta tras conocerse la desaparición de un adolescente . Se trata de Santiago Fuentes , de 17 años, cuya búsqueda comenzó luego de una denuncia efectuada por la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF) ante el Ministerio Público Fiscal.

Según informaron desde el organismo, el joven se encontraba alojado en el hospital de General Roca y decidió retirarse del lugar sin autorización, lo que motivó la inmediata activación de los protocolos de localización.

De acuerdo a los datos oficiales, Santiago mide aproximadamente 1,64 metros de altura, es de tez morena, tiene cabello corto de color castaño oscuro y presenta un golpe visible sobre el pómulo izquierdo .

Al momento de su desaparición vestía un pantalón de buzo gris oscuro, una campera blanca y zapatillas blancas.

Hasta ahora no se ha difundido ninguna fotografía del adolescente, ya que la SENAF no aportó imágenes en el momento de la denuncia.

Senaf El SENAF radicó la denuncia ante la Justicia para iniciar de inmediato el protocolo de búsqueda del joven. Archivo

Pedido de colaboración a la comunidad

Las autoridades solicitaron la colaboración de la población para aportar cualquier información que pueda contribuir a dar con el paradero de Santiago. En caso de tener datos certeros, se pide dar aviso inmediato a la comisaría más cercana o comunicarse de urgencia con la central de emergencias 911.

El Ministerio Público Fiscal y los organismos de protección de la niñez mantienen activa la investigación para dar con el joven lo antes posible y garantizar su seguridad.