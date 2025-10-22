Apareció Emiliano Evans, el joven buscado en Bariloche

Luego de una búsqueda de más de veinte días, el estudiante fue encontrado en buen estado de salud en Cafayate.

El joven desaparecido en Bariloche fue encontrado en buen estado de salud en Cafayate , Salta. Se trata de Emiliano Evans, de 29 años que era buscado intensamente luego de ser visto por última vez el 2 de octubre , cuando viajó a Bariloche para participar de un encuentro académico. Finalmente apareció a 2.200 kilómetros de la última ciudad donde fue visto.

El Ministerio Público Fiscal informó que el joven se comunicó con agentes policiales de la localidad salteña para constatar su identidad y reportar que se encuentra en buen estado de salud. El joven había sido visto por última vez en Catriel , cuando agentes policiales confirmaron su identidad .

La Policía de Río Negro había solicitado información para dar con el paradero del joven que fue visto por última vez en el Gimnasio Municipal N°3 de Bariloche y no mantenía contacto con sus padres desde hace un mes. La denuncia fue radicada por el hermano del joven, pero no tiene celular y eso dificultaba las tareas de búsqueda.

Evans es oriundo de Comodoro Rivadavia y vive hace seis años en El Bolsón, donde cursa la carrera de Licenciatura en Diseño Artístico y Audiovisual en la UNRN. En ese contexto universitario, el joven se trasladó hasta San Carlos de Bariloche para participar de un congreso académico.

emiliano evans El hombre era buscado hace más de veinte días.

La reconstrucción del camino de Emiliano

De acuerdo con la reconstrucción de los hechos, Evans planeaba hospedarse en el gimnasio Municipal N°3 de Bariloche, pero debido a la prohibición de ingreso con mascotas, decidió retirarse para buscar otra alternativa. Desde ese momento, no volvió a comunicarse con su familia ni amigos hasta hoy 22 de octubre.

Gabriela Campilley, oficial de la Comisaría de El Bolsón explicó: “Viajó a Bariloche y llevaba con él un gato, que parece que lo acompaña siempre y al no recibirlo con el animal, dijo que se iba a quedar en lo de un conocido. Pero no se sabe si volvió a El Bolsón, ciudad donde vive y estudia pero no tiene familia”.

La familia de Emiliano radicó la denuncia en la Subcomisaría 80 del Barrio San Francisco. Su padre, Marcelo Evans indicó que mantenía una comunicación esporádica con Emiliano pero que en las últimas semanas se esfumó hasta el punto de quedar incomunicado con su hijo.

IMG-20251014-WA0009 Evans planeaba hospedarse en el gimnasio Municipal N°3 de Bariloche, pero debido a la prohibición de ingreso con mascotas, decidió retirarse para buscar otra alternativa.

La última pista del joven en Catriel

Antes de que se denunciara oficialmente su desaparición, la Policía de Río Negro logró identificarlo en Catriel, localidad ubicada a más de 600 kilómetros de Bariloche. Esa información motivó a ampliar la búsqueda hacia el norte de la provincia y notificar a dependencias policiales de provincias vecinas, lo que conformó la hipótesis de que el joven podría estar en Mendoza.

“No hay ninguna señal de su paradero, tampoco hay novedades de que haya vuelto a El Bolsón. Por eso se amplió a nivel nacional e internacional la búsqueda, había posibilidades de que esté en Mendoza” indicó Campilley.

Sin embargo, el joven finalmente apareció en la localidad salteña de Cafayate, a unos 2.200 kilómetros de Bariloche, la localidad donde mantuvo contacto con su familia por última vez.