Previo a la reunión paritaria, ATE le lanzó una advertencia al gobierno

A sólo horas que se concrete la primera reunión del año entre representantes del gobierno de Río Negro y de los gremios estatales por las paritarias en Río Negro, desde ATE anunciaron que en caso que no exista una cláusula “que garanticen a los trabajadores que el poder de compra de sus ingresos no se verá afectado” ante la inflación, se iniciará un nuevo plan de lucha.

"Tempranamente se advierte que el gobierno no va a realizar los esfuerzos que esperan los trabajadores a la hora de negociar salarios. Empezaron las excusas y manifestaciones públicas defensivas. Cualquier potencial acuerdo debe contemplar cláusulas que garanticen a los estatales que el poder de compra de sus ingresos no se verá afectado. Si el Ejecutivo no modifica rápidamente su actitud, el año podría iniciarse con conflictos", señaló Rodrigo Vicente, secretario general de ATE Río Negro.

Para el sindicato, las declaraciones vertidas en las últimas horas, respecto a haber superado la inflación en el 2022, “dejan ver una actitud defensiva, que poco acompaña la necesidad de un acuerdo que esté a la altura del proceso inflacionario que a pesar de todo sigue en alza, golpeando el bolsillo de los trabajadores en rubros esenciales, como alimentos, vestimenta y trasporte: el nivel general del Índice de precios al consumidor registró un alza mensual del 5,1% en diciembre, un número poco alentador”, agregó un escrito difundido por ATE.