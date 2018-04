Hace pocos días atrás, un siniestro vial protagonizado por un auto y una moto encendió nuevamente las quejas. Es que el jueves pasado, los vecinos advirtieron que no había quien regulara el alto tránsito que suele dominar la Ruta Chica, sobre todo en horas pico. Ni un solo agente policial.

Esa tarde, lamentaron que el motociclista resultara herido, como consecuencia de una colisión que podría haberse evitado. Ocurrió en el acceso al barrio Martín Fierro.

“Yo vivo en Puente 83 Sur y es imposible subir a la ruta. Muchas veces, he tenido que irme en contramano hasta Cipolletti porque hay mucho tránsito y los motociclistas, como es mi caso, no somos respetados. Los autos no te dan el paso”, comentó la vecina Liliana Colippe.

Embed

En diálogo con LM Cipolletti, advirtió que es una complicación para todos los vecinos que viven en los alrededores y necesitan desplazarse por la Ruta 65. “No pretendemos que haya un policía las 24 horas del días, pero si en horas pico: de 7 a 8, de 12 a 13, y por la tarde, cuando todo el mundo vuelve de su trabajo”, reclamó.

Como la dificultad se presenta tanto de un lado como del otro del puente, solicitó que la presencia policial sea en ambas márgenes. De lo contrario, tendría que seguir yendo hasta Martín Fierro y pedir al agente que corte el tránsito para poder subir a la ruta.

El reclamo que hizo Colippe, también en representación de otros vecinos, lleva dos años, pero la única respuesta que cosechó por el momento, incluso después de haber enviado una carta al gobernador Alberto Weretilneck, ha sido que no hay personal policial para cubrir ese objetivo. Mientras tanto, el parque automotor sigue creciendo y los vecinos temen que un día de estos la desgracia de sufrir un accidente que pudo prevenirse toque sus puertas.

LEÉ MÁS

Ahora colapsa la ruta entre Cipolletti y Fernández Oro

Quiso superar un auto y terminó chocando de frente en Ruta Chica: hay seis heridos