Una niña develó a su maestra que era abusada y el señalado quedó detenido

Los abusos sexuales que denunció la víctima habrían ocurrido entre julio de 2022 y hasta pocos días atrás, cuando se dio el develamiento.

Una niña de Cutral Co se animó a develar el calvario del que era víctima hace años a su maestra y así permitió que su abusador quede detenido. El sindicado es un hombre de su entorno que la sacaba a "pasear", contexto en el que cometía los abusos sexuales.

La acusación la efectuó ayer miércoles el asistente letrado Federico Cúneo, quien en la audiencia planteó que el hecho fue denunciado después de que la niña se animó a contarle su calvario a su maestra de la escuela primaria, a quien le hizo saber que era víctima de abusos sexuales.

El representante del Ministerio Público Fiscal (MPF) planteó que los hechos fueron cometidos entre julio de 2022 y agosto de este año, cuando el acusado, con la excusa de comprarle cosas , llevaba a la niña desde la casa donde reside hacia la ciudad de Plaza Huincul, en la que vive él.

El delito que le atribuyó Cúneo al imputado fue el de abuso sexual con acceso carnal cometido contra una menor de 13 años de edad, agravado por la guarda, en calidad de autor.

Además, como medida cautelar, el asistente letrado requirió que el presunto abusador -identificado por sus iniciales como "R.D.U.R"- permanezca detenido con prisión preventiva por un plazo de cuatro meses, por existir riesgo para la integridad de la víctima y de fuga.

Entre la prueba recolectada para respaldar la acusación, el asistente letrado mencionó informes médicos que respaldan la teoría del caso del MPF, así como la documentación escolar que acredita el develamiento que realizó la niña a su maestra.

La jueza de garantías Laura Barbé, quien intervino en la audiencia del miércoles, avaló la formulación de cargos y el pedido de prisión preventiva, pero por un lapso de dos meses.

La niña contó los abusos en la escuela y su padre fue condenado

En 2024, un hombre fue condenado a tres años de prisión de ejecución en suspenso por el abuso sexual de su propia hija, menor de edad. La pena, que no lo lleva a prisión aunque deberá cumplir pautas de comportamiento, fue acordada en un juicio abreviado, en el que el acusado admitió haber cometido los hechos.

Los ataques fueron develados por la niña en la escuela a la que concurría. Una docente y una directiva escucharon su testimonio y activaron el protocolo previsto para estos casos.Luego la madre de la chiquita hizo la denuncia que permitió iniciar la causa judicial.

Según la acusación que presentó la fiscalía,los hechos ocurrieron en un domicilio de Fernández Oro durante el período escolar del año 2021, cuando la víctima iba a visitar a su padre los fines de semana.

En esas circunstancias y en más de una ocasión, “le realizaba tocamientos en los glúteos y le daba besos (tipo chupones) en la zona del cuello”, lo que provocaba que la menor se sintiera “muy incómoda” y “mucha angustia”.

JJH, como lo identifican al progenitor en el fallo, fue imputado por el delito de “abuso sexual simple agravado por el vínculo”.

La investigación había reunido pruebas relevantes para declarar culpable al acusado.

Contaban con el testimonio de la niña en cámara Gesell y las docentes a quienes contó lo que había padecido, como también los informes de los profesionales de la SENAF (Secretaría Nacional de la Niñez, Adolescencia y Familia), de la OFAVI (Oficina de Asistencia a la Victima) y del CIF (Cuerpo de Investigación Forense), que tomaron intervención.