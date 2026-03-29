Tras días de búsqueda, encontraron muerto a un joven en un descampado

Luego de una intensa búsqueda que se desarrolló en los últimos días, encontraron sin vida a Alan Ezequiel Oyarzo en Bariloche. Investigan las circunstancias del hecho.

El joven estaba desaparecido desde el jueves y este domingo fue encontrado sin vida. Foto: Gentileza (Bariloche2000).

La intensa búsqueda de Alan Ezequiel Oyarzo , de 20 años, tuvo un desenlace trágico este domingo.

El joven fue encontrado sin vida en un sector boscoso cercano a la intersección de Esandi y La Habana , en la zona este de San Carlos de Bariloche .

Oyarzo era buscado desde el jueves , cuando fue visto por última vez en el barrio San Francisco III .

Durante esos días, familiares, allegados y efectivos policiales desplegaron un amplio operativo en distintos sectores de la ciudad, con rastrillajes que se intensificaron con el correr de las horas.

Incluso, en la jornada previa, sus allegados habían recorrido la zona por sus propios medios, en medio de la angustia y la incertidumbre.

El operativo que terminó con el hallazgo

Este domingo por la mañana, un nuevo procedimiento se llevaba adelante con la participación de personal de la Subcomisaría 80° y un equipo de canes.

Fue en ese contexto que se produjo el hallazgo del cuerpo, lo que generó un fuerte impacto entre quienes formaban parte del operativo.

Qué se sabe hasta ahora

Tras el hallazgo, el Ministerio Público Fiscal intervino en el lugar para realizar las pericias correspondientes y avanzar en la investigación.

Si bien de manera extraoficial trascendió que el cuerpo presentaría golpes, esta información aún no fue confirmada oficialmente.

La investigación continúa

Las circunstancias en las que se produjo el fallecimiento aún no están claras y son materia de investigación.

Desde las autoridades reiteraron que cualquier dato que pueda aportar información relevante debe ser comunicado al 911 o a la Fiscalía de Bariloche.