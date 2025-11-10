Tiró la camioneta por un barranco de Ruta 13 tras discutir con su pareja: ella murió y quedó detenido

El hecho ocurrió a 10 kilómetros del puente de Kilka. La Fiscalía apunta a la hipótesis de femicidio.

Este domingo un hombre quedó detenido tras la muerte de su pareja, en lo que primero se suponía que era un trágico accidente de tránsito en Ruta 13 al caer por un barranco. El caso dio un drástico giro cuando testigos manifestaron que minutos antes el conductor discutía fuertemente con su pareja, por lo que se investiga que podría haber sido intencional.

El hecho ocurrió sobre la ruta provincial luego de que los involucrados partieran desde Moquehue rumbo a Zapala , aproximadamente a 10 km del puente de Kilka . Según lo relevado por LM Neuquén el hombre de 39 años se dedicaba al rubro de la construcción y manejaba una Nissan Frontier 4x4 blanca, llevando a bordo a dos parientes que trabajan con él, y su pareja.

La fiscal designada es Laura Pizzipaulo, quien solicitó la audiencia de formulación de cargos donde avanzará en el pedido de imputación por el delito de femicidio . La misma tendrá lugar en la fiscalía de Zapala a las 13.

La investigación apunta a violencia de género extrema

Según los testigos que iban sentados en la parte de atrás de la camioneta, el conductor mantenía una discusión con su esposa cuando en determinado punto los hizo bajar. Acto seguido, el hombre se salió de la Ruta 13, y antes de arrojar el vehículo por el barranco, se tiró.

Tras el fuerte impacto de la 4x4 contra las rocas, la mujer que iba sentada en el asiento del acompañante salió despedida de la camioneta, sufrió múltiples fracturas y murió camino al hospital.

Fuentes judiciales consultadas explicaron que, inicialmente, el personal policial interviniente consideró que se trataba de un accidente, pero luego encontraron indicios de intencionalidad cuando consultaron a testigos que describieron la discusión previa, entre otras evidencias. De todas maneras, el hecho será desarrollado en la audiencia de formulación de cargos contra el detenido, que está gravemente lesionado.