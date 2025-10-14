Sirenas de bomberos en el centro de Cipolletti: ésta fue la causa

El intenso ulular generó conmoción y se temió lo peor. El siniestro ocurrió en un local abandonado. Se quemaron residuos acumulados en el interior. Aún se desconoce como se iniciaron las llamas.

El local donde se produjo el incendio se encuentra en estado de abandono. Está ubicado en la calle San Martín 346.

Vecinos de la zona céntrica de Cipolletti se conmocionaron con las intensas sirenas de bomberos que se escucharon durante los primeros minutos de este martes. La intervención se debió a un incendio que se desató en un local comercial abandonado ubicado en la calle San Martín 346 . Dos dotaciones del Cuartel de Bomberos Voluntarios debieron acudir ante la emergencia, y sus integrantes debieron trabajar cerca de una hora hasta lograr apagar el fuego , con el uso de abundante agua.

El suboficial Mayor Miguel Manquilef, jefe del cuerpo, informó que las llamas afectaron principalmente residuos y el entretecho del recinto, que tiene una dimensión aproximada de 5x5 metros.

Las causas del siniestro no fueron determinadas, aunque por el estado de abandono de la propiedad se descarta en principio un accidente con la instalación eléctrica o de gas, pues se presume que no tiene esos servicios. La construcción se extiende hacia el interior del terreno y se advierte que se temió que el fuego se propagara hacia ese sector, porque fue forzada una puerta lateral por la que se accede a los fondos. A través de esa abertura se pudo observar la amplitud de la edificación que se encuentra totalmente desolada, por lo que no se descarta que se hayan metido intrusos con intenciones de convertirla en un aguantadero.

Incendio local San Martín 350 C

Dentro del local, donde funcionó un negocio de venta de productos para mascotas de acuerdo al letrero pintado en su exterior, se pudieron observar distintos tipos de residuos, como botellas de plásticos, cartones y prendas de vestir, entre otras cosas. Por la antigüedad y cantidad de los despojos acumulados se supone que lleva un largo tiempo descuidado.

A pocos metros se encuentra el consultorio podológico que perteneció a Juan Chochó Flores, aquel recordado marcador de punta de los años de gloria de Cipolletti.

Otro incendio de magnitud en el barrio Don Bosco

Los bomberos cipoleños tuvieron una ardua tarea en las últimas horas ya que durante la tarde del lunes debieron acudir a un incendio de gran magnitud que se registró en calle Paraguay 1315 del barrio Don Bosco. El siniestro se inició pasadas las 18:30 horas y demandó la intervención de cuatro dotaciones del cuartel local, que trabajaron más de una hora para contener el fuego que consumió por completo una casilla de aproximadamente 8 por 3 metros. La construcción era de madera y chapa, elementos altamente inflamables y que son más propensos para la rápida propagación del fuego.

Incendio Don Bosco 141025

Fuentes del Cuartel local informaron que las llamas alcanzaron una cama de dos plazas, una cocina, un ropero y diversas prendas de vestir. El fuego fue controlado cerca de las 19:35, momento en el que los bomberos lograron evitar la propagación hacia las viviendas cercanas o el local comercial contiguo. No se reportaron personas heridas ni intoxicadas, aunque las pérdidas materiales fueron totales.

Se desconocen los motivos que iniciaron las llamas, ya que desde el cuerpo de bomberos informaron que el personal retornó a la base sin novedades, tras verificar que no quedarán puntos calientes ni riesgo de reinicio del incendio.