Parque Industrial: Le robaron diez veces y ya no saben qué hacer para seguir trabajando

Otros empresarios del Parque Industrial también pasaron por la misma situación de desprotección y no tuvieron otra opción que contratar serenos y servicios de seguridad para evitar los robos y el vandalismo. "No se puede seguir así, no tenemos buena iluminación, el mantenimiento de las calles es un desastre en el Parque y encina re roban como si nada. El municipio, la policía o quien sea, tienen que actuar", señaló a LM Cipolletti un empresario del sector industrial.