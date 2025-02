Ordenaron liberar a seis acusados por incendios en El Bolsón y criticaron a la Fiscalía

El juez de Garantías afirmó que no había pruebas en contra de los sospechosos. La defensa cuestionó que se los haya imputado a partir de mensajes de texto.

La resolución se dio tras una audiencia en la que el magistrado cuestionó duramente a la Fiscalía de El Bolsón. “Podrían haber investigado y no formular cargos. Y después vemos”, manifestó Calcagno. El juez destacó que las pruebas del Ministerio Público Fiscal no sustentan las sospechas de iniciación de los focos ígneos.

Críticas a los investigadores de los incendios forestales

Los involucrados son cinco mujeres y un varón, quiénes mantendrían una relación de amistad. El grupo promueve los ideales ambientales y se dedicarían a trabajar en huertas comunitarias y ecológicas. Su detención derivó en un escándalo frente a la comisaría de El Bolsón ya que un gran número de vecinos fue al lugar a reclamar que fuesen liberados.

“Respecto a la prueba de Fiscalía, entiendo que son cuatro personas las que sustentan las sospechas de la iniciación del fuego, creo que resulta prematuro tener por formulado los cargos por cuatro declaraciones cuando las sospechosas han ofrecido versiones de personas que dan por tierra la teoría del Ministerio Público Fiscal”, expresó Calcagno.

El defensor Marcos Cicciarello pidió la liberación inmediata y anular la audiencia, “porque no existen cargos por formular. Entiendo a los vecinos y me solidarizo con ellos que pasan esta situación, pero no se puede actuar así por simples sospechas” haciendo referencia a los mensajes de texto que ubicaban a los involucrados como los autores de focos intencionales, manifestó.