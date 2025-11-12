Lo chocaron y terminó con la trompa del auto incrustada en un árbol de la Avenida Argentina

El siniestro vial tuvo lugar pasadas las 17 de este miércoles. El único ocupante del vehículo resultó ileso.

Sorpresa provocó, en la tarde de este miércoles, un accidente de tránsito en pleno centro de la capital neuquina . Una camioneta chocó de atrás a un auto, que terminó arriba de la vereda del boulevard de la Avenida Argentina incrustado en un árbol. Afortunadamente, no hubo lesionados.

La camioneta RAM circulaba por la calle Elordi mientras que el auto Sandero lo hacía por el carril en dirección norte- sur de la Avenida Argentina. El siniestro vial ocurrió justo en la esquina aproximadamente a las 17.

“Yo bajaba por la avenida y vi que se me venía encima, por eso aceleré y me agarró atrás, sino me agarraba al medio”, explicó el conductor del vehículo que quedó minutos después del accidente a la espera de la grúa para poder retirarlo del boulevard.

Accidente en Avenida argentina y elordi (2) Maria Isabel Sanchez

Dijo que el conductor de la camioneta era una persona mayor, que no aparentemente lo incandiló el sol justo cuando el circulaba hacia el microcentro.

Por suerte no había transeúntes por la vereda justo en ese momento. "No pasaba gente en la vereda, atrás venía un chico en moto que después me dijo que había visto toda la escena y que me esquivó", al tiempo que destacó que no sufrió golpe alguno. Aunque los daños materiales fueron de consideración, desconocía si le había afectado el motor.

Accidente en Avenida argentina y elordi (1) Maria Isabel Sanchez

Pasados 40 minutos, un patrullero se acercó con dos efectivos policiales al lugar del accidente. Respecto al otro protagonista del choque, se detuvo e intercambiaron información sobre los seguros y se retiró.

Accidente en Avenida argentina y elordi (4) Maria Isabel Sanchez

Un auto subió a la vereda y atropelló a una mujer

Un auto subió a la vereda y atropelló a una mujer que esperaba el colectivo en el Barrio Vista Hermosa de Centenario. El hecho ocurrió en la noche del martes.

Un hombre de 78 era el que conducía un vehículo Chevrolet Corsa por la calle Cuba en dirección sur-norte y, al llegar a la intersección con O´Higgins, perdió el control y subió a la vereda. Allí impactó a la mujer y a un cartel, lo que provocó que la víctima quedara tendida sobre el asfalto, a unos metros.

choque centenario Centenario Digital

Según Centenario Digital, al lugar arribaron efectivos policiales de la Comisaría 52, Tránsito Villa Obrera y una ambulancia del Hospital Natalio Burd cuyo personal asistió a la mujer de 37 años, quien se encontraba consciente a pesar del fuerte golpe. Cerca de las 23, trascendió que era derivada hacia un hospital de Neuquén para la realización de otros estudios ya que cuando cayó golpeó fuertemente su cabeza.

Al parecer el hombre habría perdido el control por un problema de salud. Las autoridades policiales señalaron que le faltaba la licencia de conducir y que el seguro obligatorio estaba vencido. En tanto que, el test de alcoholemia que se le efectuó dio resultado negativo.