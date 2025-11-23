Le pegaron un ladrillazo en la cabeza que lo dejó con graves secuelas, y seguirán libres

El ataque ocurrió en 2023 en Cinco Saltos. La víctima fue agredida entre cuatro. Dos de ellos recibieron una leve condena. Hay un prófugo y un menor involucrado, causante de todo.

La causa por la cobarde agresión al joven fue tramitada en los tribunales de Cipolletti.

Dos de los cuatro jóvenes que atacaron a otro afuera de un boliche de Cinco Saltos y uno de ellos le dio un ladrillazo en la cabeza causándole graves secuelas fueron condenados a un año de prisión en suspenso y el cumplimiento de pautas de conducta.

La pena les permite seguir en libertad y fue acordada entre la Fiscalía, la querella y los abogados defensores de los acusados en un juicio abreviado realizado días atrás en los tribunales de Cipolletti.

La salvaje agresión ocurrió la madrugada del 29 de octubre de 2023 y generó una gran indignación por la forma artera con que actuaron los patoteros . Eran cuatro contra uno y hay uno que no pudo ser identificado , al menos por ahora. Tampoco pudieron determinar cuál de los cuatro arrojó el cobarde ladrillazo.

Ataque por celos

La investigación encabezada por el Ministerio Público Fiscal concluyó que todo fue por celos. La víctima, Damián “Dilan” Reyes, estaba en el boliche ubicado en Avenida Argentina y San Martín, y salió a bailar con una chica que había sido novia de NM (así lo identifican a un adolescente que era menor en ese momento), quien también se encontraba en el local. Al verlos juntos el joven acompañado por su hermano Franco Martín Muñoz y Juan Lautaro Maritrú Palma se acercaron a la pareja y comenzaron a insultar a Dilan para pelear. Lo golpearon, pero intervino el personal de seguridad de la disco y los apartó.

Horas más tarde -entre las 6 y las 7de la mañana- Dilan salió caminando para su casa, pero a pocos metros fue interceptado por los hermanos Muñoz, Maritrú y el cuarto sujeto, quienes lo acorralaron y entre los cuatro lo agredieron a piñas y patadas, hasta que uno de ellos tomó un “objeto contundente”, presumiblemente un ladrillo, y de atrás se lo impactó en el lado izquierdo de la cabeza.

Boliche Cinco Saltos 2

El violento golpe dejó inconsciente a la víctima, que sufrió un grave “traumatismo cráneo encefálico”, por lo que luego de recibir asistencia en el hospital local por la complejidad del cuadro tuvo que ser derivado a la clínica Juan XXIII de General Roca, donde estuvo internado en terapia intensiva casi un mes.

Le dieron el alta, pero le diagnosticaron “hemiplejía Branquial Izquierda y Parestesia Profunda Izquierda”, por lo que se consideró que fueron lesiones de carácter graves. El joven salvó la vida de milagro, aunque le quedaron secuelas al “debilitar sus miembros superior e inferior del lado izquierdo”.

Agresores identificados

Si bien los matones escaparon tras la golpiza, los investigadores ubicaron a los tres poco después. En esa labor se destacó una policía que logró identificar a los imputados por medio de las imágenes de las cámaras de seguridad aledañas al boliche.

Franco Martín Muñoz y Maritrú Palma fueron imputados por el delito de “lesiones graves agravadas”.

La causa avanzó hacia el control de acusación, instancia previa al juicio, y en una audiencia realizada el 17 de octubre último las partes, representadas por la fiscal Judith Saccomandi, el defensor Oficial Marcelo Caraballo (de Muñoz), el abogado Luis Varela (de Maritrú Palma) y el querellante Matías Stiep, quien representó a la familia del damnificado, informaron que habían consensuado cerrar la causa en un juicio abreviado.

El acuerdo establecía imponerles una pena de un año de prisión en suspenso, que no los lleva tras las rejas, más el cumplimiento de pautas de conducta, entre ellas la prohibición de acercamiento a la víctima, además de no cometer nuevos delitos, ni consumir bebidas alcoholicas ni drogas y sujetarse al control y cuidado del Patronato de Presos y Liberados.

La propuesta requería que ambos hombres, que carecían de antecedentes penales, reconocieran su culpabilidad, y así lo hicieron. Admitieron haber participado en la golpiza, aunque ninguno de los dos reconoció haber lanzado el feroz ladrillazo en la cabeza de Dilan.

Boliche Cinco Saltos

El juez Guillermo Baquero Lazcano homologó el acuerdo y dictó el fallo en los términos sugeridos por las partes.

Destacó la confesión brindada por los imputados y las pruebas reunidas por la fiscalía y la querella. Entre ellas la declaración de la víctima, la de un amigo y la información aportada por el padre de Dilan, los testimonios de empleados de seguridad de local nocturno y las imágenes de las cámaras de seguridad aledañas al boliche.

A esos indicios sumó los informes médicos del hospital local y de la Clínica Juan XXIII de roca, que certificaron la gravedad de las lesiones recibidas por el joven.

Aclaró el magistrado que aún “no se pudo determinar en el tumulto quién de los atacantes fue el que efectivamente golpeó el lado izquierdo de la cabeza de la víctima”, colocándolo “en riesgo de muerte” y las secuelas en el brazo y la pierna del lado izquierdo.

Cómo sigue la causa

El joven que causó el conflicto al ver a su ex bailando con Dilan le otorgaron una probation (Suspensión de Juicio a Prueba), mecanismo que permite a una persona imputada evitar el juicio penal si cumple las reglas de conducta que ordenó el juez. Sólo se puede aplicar a delitos cuya pena no supere los 3 años de prisión y siempre que haya consentimiento del fiscal. Como no había alcanzado la mayoría de edad en esa instancia no participó la querella.

En cuanto al cuarto participante del ataque y posible autor del ladrillazo,, aún no fue posible localizarlo, a pesar que en la investigación se deslizó su nombre.