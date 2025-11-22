A un día de la tragedia en Ruta 22, detectan nuevos casos de alcohol al volante en Cipolletti

Seis positivos, licencias y vehículos retenidos marcaron la primera madrugada del fin de semana largo en Cipolletti. La mayoría de los infractores eran de localidades vecinas.

La madrugada del sábado dejó un saldo preocupante en materia de seguridad vial en Cipolletti . En el marco del inicio del fin de semana largo, la Policía de Río Negro, a través del Cuerpo de Seguridad Vial local, llevó adelante operativos de control en la Ruta Nacional 22 y detectó múltiples alcoholemias positivas. Las cifras encendieron nuevamente las alarmas, especialmente después del trágico accidente registrado el viernes en la misma traza, donde un conductor alcoholizado provocó la muerte de cuatro integrantes de una familia.

Los operativos se desplegaron a partir de las 5 am, en puntos estratégicos: a la altura del cruce con Isla Jordán (km 1212) y en la intersección con Lisandro de la Torre (km 1215). Allí se controló un total de 752 vehículos que circulaban con destino a distintos puntos turísticos del Alto Valle y la costa atlántica.

Como resultado, la fuerza provincial confeccionó 7 actas de infracción y procedió a 6 retenciones de licencias y 6 secuestros vehiculares debido a alcoholemias positivas.

madrugada controles alcoholemia cipo (1) Los controles fueron efectuados por el Cuerpo de Seguridad Vial de Cipolletti en diferentes puntos de la ciudad y alrededores. Gentileza

El registro más alto quedó en manos de un hombre de 49 años que manejaba una Chevrolet S10 y marcó 1,14 g/l. En el otro extremo del operativo, las mediciones más bajas se ubicaron entre 0,44 y 0,47 g/l, detectadas en los conductores de una Renault Sandero y una Ford Bronco.

Cabe recordar que en Río Negro rige Alcohol Cero al conducir, por lo que el resultado del test aunque sea bajo, si no da cero, es motivo de secuestro y sanciones.

Mayoría de infractores, de localidades vecinas

Un dato llamó la atención tras los resultados de los operativos, la mayoría de los positivos no correspondieron a habitantes de Cipolletti. Entre los infractores hubo conductores de Neuquén, Centenario y Fernández Oro, lo que revela que parte de los riesgos en la traza provienen de la movilidad interurbana asociada a fines de semana largos o eventos sociales en las proximidades.

Si bien el movimiento turístico se incrementa en este tipo de fechas, la Policía evaluó como “preocupante” el número de casos en tan corto lapso y en una franja horaria donde se esperaba baja circulación.

Trágico accidente en la Ruta 22 entre Fdez Oro y Allen

Una madrugada en alerta tras una tragedia reciente

Los controles tuvieron un clima particularmente sensible luego del accidente registrado el viernes a la mañana, cuando una Volkswagen Amarok conducida por Axel Araneda, embistió por detrás a una Ford EcoSport detenida en la Ruta 22, provocando un incendio que terminó con la vida de cuatro personas que viajaban desde Catriel rumbo a la costa. El conductor, con múltiples causas penales, fue detenido tras comprobarse que manejaba con 0,46 g/l de alcohol en sangre.

Este antecedente, ocurrido apenas 24 horas antes, intensificó el despliegue policial y reforzó la presencia preventiva durante la noche y la madrugada.

Continuará el operativo durante todo el fin de semana

El Cuerpo de Seguridad Vial confirmó que los controles seguirán activos durante las próximas jornadas, con refuerzos en las zonas de mayor circulación vehicular, ingresos en los puentes de acceso y colaboración con personal de Tránsito municipal dentro del ejido urbano.

También se dispusieron controles permanentes en las rutas nacionales y provinciales camino a la costa atlántica por parte de las Policía de Río Negro.