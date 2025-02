La mamá del neuquino preso por los incendios en El Bolsón: "Él estaba ayudando a apagar el fuego"

Detenidos incendio El Bolson (1).jpg

La angustia de la madre del detenido

Luego de enterarse de la detención, quedó en comunicación con su abogado. "Me dijo que estaba bien, solo vi el careo del juez y el abogado por el Facebook, pero este fin de semana no tuve noticias", afirmó y agregó que este lunes por la noche regresa del campo porque no tiene señal. "Mañana a la mañana llamaré para ver qué se sabe, si lo sueltan, si está bien, me tiene preocupada", expresó.

Sobre las circunstancias de la detención agregó: "lo acusaron de que había prendido fuego, pero él todos los días me avisaba que llevaba la mochila con comida, o lo pasaban a buscar, estuvo ayudando con la motosierra, no sé más nada, los que andaban con él fueron liberados. Yo no sé por qué él sigue detenido".

La última charla que Gramajo tuvo con su hijo, el miércoles anterior a la noche, la dejó tranquila: "me dijo que iba a hacer una changa para juntar plata para venir a verme, él me dice cariñosamente 'anciana, te voy a ir a ver, y a mi gato, y después me vuelvo'".

Mirta incluso apuntó que durante su breve estadía su hijo había adquirido reconocimiento por la ayuda y su trabajo. "Fue con unos amigos de Senillosa para acampar y conocer, de paso le había ido bien, se había hecho conocido porque iba a trabajar en una chacra y sabe alimentar animales, carnear, de todo", detalló.

Incendio bolsón

Ella recalcó que toda su familia, de apellido Heredia Gramajo, es conocida en Senillosa y Neuquén por ser trabajadora. "Soy criada en Senillosa, llegué con mis papás de Zapala cuando tenía 3 añitos, formé una familia numerosa", contó y agregó: "aprendí porque quedé viuda muy joven, con seis hijos, tengo una pensión de mi marido que trabajaba en la Municipalidad".

Detenido con preventiva

El pasado viernes, el juez Calcagno reconoció contradicciones en los testimonios que lo incriminaban, pero aun así hizo lugar al pedido de la Fiscalía a cargo de Lozada de mantener la prisión preventiva por un mes. El magistrado dijo que “existe una investigación por delante y para ello necesariamente debo tener formulado los cargos, para habilitar también la etapa penal preparatoria”.

Ordenó un peritaje sobre el contenido de la botella secuestrada –un líquido color azul o turquesa- y una medida similar con el teléfono celular del detenido y aseguró que el hecho que le imputan al detenido “es un delito grave, porque pone en riesgo la seguridad pública”.

Por su parte, la defensa sostiene que no hay pruebas concretas en su contra, mientras que organizaciones de derechos humanos piden su liberación inmediata. "Yo estaba ayudando en Warthon, llevando cosas a los chicos de los pozones que tienen un camping arriba, ellos me iban a encontrar en la Playita, como le dicen, a las 9 de la mañana", comenzó explicando vía Zoom y agregó: "me habían pedido que cuando vaya lleve comida, que el día anterior no tuvimos ni agua".

detenidos incendio intencional el bolson rio negro

"En mi mochila llevaba llena de comida, sandwiches, frutas, todo eso, cuando llego abajo me dicen unos chicos 'qué haces acá', le digo que estoy esperando a los otros chicos de los pozones, del camping, y ahí me dicen 'subite a la camioneta que te llevamos para allá', y me llevan para Warton", contó. Acto seguido, relató: "me detienen y me tiran una botella con nafta que supuestamente yo llevaba, que nunca toqué ni nada", y explicó: "yo vine de vacaciones desde Senillosa a El Bolsón como mochilero, trabajo en la construcción, estaba viviendo en el camping El Rústico, de Fabián Pasos, él me llevó a colaborar, de buena voluntad fui a Warton".

En tanto, los cinco hombres y una mujer que habían sido detenidos acusados también de tentativa de incendio fueron liberados en una audiencia el sábado. En este caso, el juez de Garantías recriminó que “podrían haber investigado y no formular cargos. Y después vemos”. En línea con esto, apuntó que había testimonios que habrían derribado la hipótesis planteada por los investigadores.