Habló la víctima del intento de femicidio: "Sigue amenazándome, dice que va a terminar su trabajo"

Liliana Ruiz, víctima del intento de femicidio por el que está acusado su ex pareja, Víctor Hugo Venegas Herrera. Espera recuperar sus "derechos" que había perdido con el hombre.

Resaltó que desde que comenzaron a convivir, en 1998, ya tenía denuncias de violencia de género. Fueron numerosas, agregó, hasta que en 2012 las dejó de hacer “por que la Justicia no me respondía”.

“Fueron denuncias por violencia sexual, económica, física, psicológica”, resaltó la empleada municipal, que asiste a los tribunales acompañada por una psicóloga que la apoya.

Juicio Víctor Venegas 4.jpg

“Hice un quiebre, en mi sentimiento hacia él, cuando me entero que el señor Venegas salía con hombres. No cuestionaba su gusto sexual, sino que yo quería preservar mi cuerpo. Siempre le reclamé la separación y nunca me la dio”, sostuvo.

Ruiz subrayó que quiere recuperar sus derechos, que había perdido con el hombre, ya que por él había perdido vínculo con su familia, especialmente sus dos hijos, y tampoco podía tener vida social.

“Quiero el derecho a vivir, derecho a ser mamá, a ser hermana, tía, sobrina, eso quiero yo. Porque el señor Venegas hasta el día de hoy sigue amenazándome. Según él cuando salga a va a terminar su trabajo conmigo, me va a matar", advirtió.

Testimonios en el juicio por intento de femicidio

En la audiencia de este miércoles declaró una ex pareja anterior de Venegas Herrera, quien dijo que durante los cerca de cinco años que duró la relación, de la que nació un hijo, el hombre se mostró estricto y exigente en el hogar, pero que nunca la agredió. También brindó testimonio una psicóloga que atendió a Venegas Herrera cuando ya estaba detenido. Fueron seis sesiones, en las que manifestó que un estado depresivo con ataques de pánico que agudizaba su hipertención arterial.

Reveló que el hombre estaba molesto porque su hija se había quedado con una camioneta que había puesto a su nombre y que eso lo desequilibró emocionalmente. Lo mismo que cuando fue excluido del hogar y tuvo que dormir varias noches en una plaza hasta que encontró albergue en la casa de una hermana.

Sobre el ataque registrado el 29 de febrero del año pasado, le contó que la noche anterior no había podido dormir, y que esa madrugada fue hasta la casa y agarró un palo que encontró bajo una escalera, con el que la atacó.

Juicio Víctor Venegas 3.jpg

Posteriormente declaró un amigo de Venegas, que lo describió como una “excelente persona” y también conocía a Ruiz porque visitaba su casa, y destacó que nunca vio actitudes hostiles por parte de él.

Luego se sentó ante el tribunal integrado por Guillermo Merlo, María Florencia Caruso Martin y Alejandra Berenguer una sobrina del acusado, que también afirmó que si bien aclaró que fueron pocas las veces que compartieron, nunca vio maltrato o escuchó violencia verbal.

Ya sobre el mediodía se aprestaba a declarar por zoom un perito, también propuesto por la defensa.

Está previsto que a primera hora de la tarde las partes realicen su alegato, tras lo que el tribunal pasará a deliberar. No se descarta que hoy mismo se conozca el veredicto. Luego se deberá realizar el juicio de cesura para definir la pena, a no ser que las partes alcancen un acuerdo.