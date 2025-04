"Geldres ya tuvo la oportunidad de salir y la usó para matar", avisó la hermana de una de sus víctimas

“Su insistente pedido nos genera siempre la sensación de inseguridad y miedo . Hablamos por todas las familias, por la sociedad en general. Cada vez que salió su conducta fue un agravio para quien se le cruzó por el camino. Ya tuvo la oportunidad de salir en su momento y mató ”. Así de clara y contundente, Claudia Araya , la hermana de una de las víctimas del temible asesino Ramón Geldres se opone en forma rotunda a la concesión de ese beneficio para el condenado a perpetua, posibilidad que no obstante volvió a ser analizada el último jueves por el Tribunal.

“En 2017 ya salió y no fuimos notificados. Su conducta fue tan violenta hacia su propio hermano, que las autoridades se lo tuvieron que llevar de nuevo porque corrían peligro todos. Se agarran en un supuesto beneficio humano pero nosotros no lo tuvimos, ni atención psicológica, ni terapia, ni nada recibimos. Esto fue un shock para nuestra familia, no fue solo un hermano que perdimos, sino que el otro quedó mal por su culpa. Nos molesta terriblemente que la Justicia revise sus planteos tan seguido”, aseguró contrariada la mujer en su contacto con LM Cipolletti.