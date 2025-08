Estranguló y amenazó a su ex porque formó otra pareja

La mujer denunció a su ex pareja por violencia. Adjudicó el ataque a que ella inició una nueva relación afectiva.

Una mujer denunció que su ex pareja la agredió salvajemente y lo atribuyó a que el hombre tomó conocimiento que ella había iniciado una nueva relación sentimental.

De acuerdo a lo precisó, el incidente ocurrió el martes 29 de julio, entre las 18 y las 19, cuando el acusado -identificado como COR, “a la fuerza” ingresó a su casa en momentos en que se encontraba junto a sus dos hijos más chicos y “comenzó a gritar alterado”.

Saavedra y Roca Cinco Saltos.jpg El ladrón le robo la bici a la joven en inmediaciones de la esquina de Saavedra y Roca de Cinco Saltos. El delincuente golpeó a los policías cuando lo atraparon. Google

Pero además, agregó que “me agarró del cuello ahorcándome y me empezó a decir que yo había abandonado a mis hijos, que los había dejado tirados”.

"Me decía que me iba a matar"

En su declaración, dijo que presume que COR reacción con hostilidad porque “se enteró que yo estaba en pareja con otra persona”.

Sin embargo no quedó todo allí, porque al ver el ataque su hija se subió en su falda ya que estaba sentada, y el hombre tomó un cuchillo “y me decía que me iba a matar".

Ante los reclamos de la niña soltó el puñal, y se le tiró encima “agarrándome del cuello dejándome casi sin aire”, aunque tenía a la nena “a upa”, mientras “me repetía todo el tiempo que me iba a matar”.

Después se fue de la vivienda “a los gritos e insultos…”.

No quería acción penal

La mujer informó que no quería iniciar una acción penal y solo pretendía que dispusieran medidas cautelares. No obstante el juez de Paz Enzo Espejo sostuvo en su resolución que los hechos denunciados encuadras figuras delictivas y que debía darle intervención al Ministerio Público Fiscal, dado que así lo establece para estos casos el Código Procesal de Familia y una disposición del Superior Tribunal de Justicia provincial.

Puntualizó en este sentido que “se hace notoria la presencia de graves indicadores de riesgo” que “nos advierten sobre la gravedad o permanencia de la discriminación y violencias en razón del género que pudieran estar padeciendo” y que “su detección temprana permite implementar medidas para prevenir o anticipar un agravamiento de la vulneración de derechos”.

Por otra parte, el magistrado consideró también que se le debía dar participación a la SENAF -Secretaría de Estado, Niñez, Adolescencia y Familia-, porque en base al testimonio de la víctima quedó en evidencia “un estado de vulnerabilidad extremo de las y los niñas/niños que integran el grupo familiar”, ya que la mujer refirió que el ataque se produjo en presencia de la niña de 6 años de edad.

No puede acercarse a menos de 500 metros

Ante los hechos narrados, Espejo dispuso aplicar medidas cautelares por el término de 90 días. Entre ella le ordenó a COR la prohibición de acercamiento a la mujer, tanto en su lugar de residencia, los lugares donde suele concurrir a una distancia no menor a 500 metros.

Tampoco debe contactarla de manera personal ni agraviarla u hostigarla por ningún medio, como llamados, mensajes de texto o por redes sociales.

Además mandó al acusado a realizar, de manera obligatoria, “tratamientos psicoterapéuticos” para “internalizar su responsabilidad, abandonar y desligitimar sus comportamientos violentos”.

También dispuso que la mujer debe recibir asistencia médica o psicológica. Ambos pueden recurrir al sistema público y sugirió el área de salud mental del hospital de Cinco Saltos.

Por otra parte, demás de darle intervención al Ministerio Público Fiscal y a la Senaf, también pidió la actuación de la Defensora de Menores e Incapaces en turno de la Ciudad de Cipolletti y a la Policía, para que efectúe rondines en el domicilio de la víctima.