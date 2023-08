Estafadores le clonaron el teléfono y le robaron $300.000

El nuevo fraude ocurrió el último sábado, minutos después de las 8:30, cuando un hombre llamó al celular de Pía para informarle que alguien había entrado a su cuenta de Mercado Libre y que estaba realizando una compra por más de 100 mil pesos. “Me despertó el llamado, me agarraron desprevenida, primero no entendía bien de qué me hablaban”, aseguró la mujer en diálogo con LMNeuquén .

Aprovechándose de eso, el estafador le informó que una persona estaba comprando neumáticos con sus tarjetas. “ Era un hombre con tonada cordobesa, me dijo que era un nuevo tipo de fraude y por eso me pedían que descargue una aplicación que se llama Quick Support que, en teoría, me iba a aportar mayor seguridad a todas las apps ”, recordó Pía.

Estafa con Mercado Libre

Algo confundida, la víctima siguió los pasos que el supuesto operador le había indicado. “En un momento desconfié y corté, pero me volvió a llamar y, tonta yo, los volví a atender. Entonces él siguió indicándome cómo hacer para que me devolvieran todo lo que me habían robado”, contó.

Luego de instalar la aplicación ingresó a su cuenta de Mercado Pago y se percató de que, mediante el uso de las tarjetas cargadas en la aplicación, habían ingresado 245 mil pesos de su cuenta del Banco Provincia de Neuquén (BPN) y luego transferido ese dinero a una cuenta externa. “También sacaron un préstamo en Mercado Crédito de 45 mil pesos”, aseguró.

No conformes con eso, intentaron ingresar en su Homebanking y el de su madre. “Yo tengo instalada la app del banco de mi mamá porque la ayudo con sus pagos, y me estaban pidiendo la clave de esa cuenta también. Pero mira mi ignorancia que no entendía del todo lo que estaba pasando, pero igual me negué a dárselas”, contó la mujer.

Estafa con Mercado Libre

A los pocos minutos le llegó una notificación por un préstamo por 388 mil pesos que había pedido en su banco. “Me decían que para cancelarlo y para que me devolvieran la plata tenía que escanear un código QR que, por los nervios de la situación, no podía. Entonces me acerqué a pedirle ayuda al portero del edificio”, rememoró.

Fue gracias a este hombre que pudo evitar que siguieran robándole. “El portero me dijo: ‘Esto es una estafa, no les dé sus datos. Le deben haber clonado el teléfono, por eso tienen acceso a todas sus cuentas’. Y ahí me di cuenta. Colgué la llamada y seguían llamándome”, aseveró.

Inmediatamente, dio de baja todo, incluida la línea y compró un chip nuevo, con un número nuevo. “Fui a la Comisaria Primera a hacer la denuncia. De ahí me dijeron que ellos lo derivaban a Delitos Económicos y que de ahí me iban a contactar”, contó Pía. Los investigadores ya se pusieron en marcha para poder seguir la ruta del dinero con todos los comprobantes de las operaciones que aportó la damnificada.