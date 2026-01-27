Encontraron al adulto mayor perdido en Cipolletti: el dato clave para localizarlo

El hombre fue encontrado en buen estado de salud en la intersección de Mengelle y Mariano Moreno. Su diagnóstico de Alzheimer generó preocupación ante su ausencia.

El hombre fue hallado en buen estado de salud, pasadas las 22 horas de lunes 26 de enero.

El lunes, un adulto mayor había desaparecido en Cipolletti y sus familiares no tenían información de su paradero. La situación se tornó más desesperante dado que el hombre de 78 años padece una enfermedad Alzheimer , lo que constituye una dificultad para ubicarse geográficamente. Finalmente, los agentes de la Comisaría 32° confirmaron que apareció .

El hombre se había ausentado de su domicilio alrededor de las 16:30 horas y desde entonces no se supo más de él. A partir de la activación del protocolo de búsqueda de personas y rastrillajes preventivos, el hombre fue encontrado en la intersección de las calles Mengelle y Mariano Moreno.

El anuncio se realizó pasadas las 22 horas del mismo lunes , cuando los uniformados de la Comisaría 32° confirmaron que encontraron al hombre en perfecto estado de salud. "Fue ubicado en buen estado de salud el señor Lozano Héctor", confirmaron desde la unidad policial.

adulto mayor perdido El hombre de 78 años fue encontrado en Mengelle y Mariano Moreno por una patrulla de la Policía de Río Negro.

Detuvieron a un hombre en Cipolletti que estaba prófugo en Ushuaia

En las primeras horas de este lunes, un hombre fue detenido en Cipolletti por ocasionar disturbios y supuestos destrozos en la calle Alem. Al ser alertado el personal policial, el sujeto fue detenido, pero lo que llamó la atención fue que al constatar su identidad, se informó que tenía pedido de captura en Ushuaia.

Según informaron, el incidente ocurrió en la madrugada de este lunes y el operativo fue llevado a cabo por la Comisaría Cuarta de la ciudad.

A partir de un llamado clave de un vecino, los uniformados fueron alertados sobre la presencia de un hombre ocasionando posibles daños a vehículos estacionados en la zona de calle Alem, entre Pasaje Penna y calle Rawson.

Rápidamente, un móvil se dirigió al lugar y logró localizar al individuo en una plazoleta cercana, por lo que comenzaron el operativo de identificación. Desde la unidad policial confirmaron que al realizar la consulta a través de los sistemas de base de datos, "se constató que el mismo registraba pedido de averiguación de paradero y captura vigente, emitido por el Tribunal de Juicio de la ciudad de Ushuaia, provincia de Tierra del Fuego, en el marco de una causa por lesiones graves", informaron.