Dirigente social denunció amenazas de la pareja de una conocida abogada

La dirigente sostuvo que tras ese posteo, el hombre llamó a su hijo -que estaba recién operado-, le recriminó y lo amenazó. Pero además agregó que después la llamó a ella y también le refirió advertencias del mismo tenor.

Sin embargo aclaró que no fueron esos los únicos incidentes, porque horas más tardes advirtieron un vehículo desconocido que se había estacionado fuera de su casa, por lo que se dirigió a la Fiscalía para presentar la denuncia penal.

“Tengo rondines policiales”, resaltó Calderón, quien resaltó que “no lo conozco, ni nunca tuve relación con él”, y que espera que la causa prospere con el llamado a declaración del acusado.

Calderón asistió a las audiencias del juicio por Otoño y participó en la vigilia que distintos grupos sociales, sindicales y políticos realizaron en las afueras del edificio de tribunales.

Dijo que ni bien recibieron los llamados se comunicaron con las militantes de la agrupación Ni una Menos para contarles le sucedido, y que recibió expresiones de solidaridad ya que también le refirieron que habían tenido inconvenientes con el mismo sujeto.

Incluso subrayó que se viralizó su número de teléfono y lo empezaron a llamar para pedirle explicaciones.

“Yo soy una referente comunitaria y social y soy visible ante la opinión pública, y no puede ser que un tipo que ni siquiera conozco me amenace de esa manera”, lamentó.

Advirtió que “no da andar amenazando por ahí y que sea gratuito”.

Gabriela Prokopiw: "Es mentira"

Ante la denuncia por amenazas, LMCipolletti consultó a Prokopiw, quien aseveró que “es mentira” lo dicho por Calderón, aunque admitió que hubo una denuncia. Aseguró que fue archivada por el fiscal Juan Pablo Escalada.

“Que deje de tener prensa esa mujer, que haga algo productivo y me deje tranquila”, expresó la profesional, quien este miércoles por la mañana se encontraba en una audiencia judicial.

Enfatizó que “yo me dedico a trabajar, no a vivir de la gente. Yo hago mi trabajo y listo. Si ella quiere prensa que vaya a Rial y me deje de molestar”.

Agregó que es ajena al incidente -la denuncia es contra su pareja- y lamentó que “es horrible que me metan en esas cosas”. “Muchas víctimas dependen de mi trabajo que hago con todo mi esfuerzo”, dijo.

En cambio le aconsejó a Calderón que “hable de todas las denuncias en donde está imputada por robar, amenazas y por patotear”.

“Como me dijeron, acá saben quién es quién”, cerró la abogada.