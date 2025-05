Aberrante: una empleada municipal de Huinganco denunció haber sido abusada en su trabajo

fiscalía de Chos Malal. claudio espinoza

La mujer aseguró que, a pesar de intentar zafarse y empujar al hombre para huir, no pudo hacerlo; no obstante, era claro que el accionar no era consentido y así se lo manifestó también verbalmente mientras duró el aberrante episodio. Su denuncia sería bastante explícita graficando el abuso.

Desde el Ministerio Público Fiscal no brindaron detalles por la naturaleza de la denuncia, pero confirmaron que se dictaron medidas de protección hacia la víctima -quien además está de licencia en su trabajo- y ya se dio inicio a una investigación.

En tanto, se espera que desde la Municipalidad de Huinganco se inicie también una investigación interna sobre el denunciado, por lo que podría ser apartado temporalmente de su cargo. La víctima planteó tener temor porque el presunto abusador tiene "vínculos políticos" que le otorgarían protección.

Una policía de Villa Pehuenia denunció violencia de género y corrupción

A fines de abril, dos policías de Villa Pehuenia fueron apartados preventivamente de su cargo, luego de la denuncia por violencia de género y corrupción realizada por una cabo, quien cansada de pedir ser escuchada sin éxito se esposó en las escalinatas de Casa de Gobierno.

La información fue confirmada por fuentes del gobierno provincial, desde donde aclararon que "se les retiró el arma y quedarán desafectados hasta tanto se esclarezca el hecho".

La cabo primera Constanza Parra denunció a dos oficiales de la Comisaría 47 de Villa Pehuenia: el comisario Héctor Baigorria y el Suboficial Rafael Villar.

La mujer relató a la prensa que ella se encuentra bajo licencia psicológica por violencia de género y que "a los denunciados los dejaron laburando en el mismo lugar, no les sacaron el armamento como corresponde el protocolo". Parra contó que acudió a Asuntos Internos, Fiscalía y hasta el juzgado laboral de Zapala. "Todos lo taparon porque son jefes y entre ellos se cubren. Es una vergüenza", reclamó.

La visibilización de la situación que logró la víctima resonó en las distintas autoridades de la provincia de Neuquén. En diálogo con LU5, la subsecretaria de Mujeres, Lorena Barabini explicó que junto a una trabajadora social evaluaron la gravedad de los hechos que la víctima hizo públicos y aseguró que a partir de ese momento informó a Julieta Corroza, ministra de Desarrollo Humano, Gobiernos Locales y Mujeres, y dio intervención al ministro de seguridad, Matías Nicolini.

"Lamento profundamente la sensación que traía esta mujer es que hace tres meses que está reclamando una acción directa", expresó Barabini, y si bien aclaró que no puede hablar de los hechos que denunció la víctima, "hay medidas tomadas el 3 de marzo, ahora fueron insuficientes para su percepción entonces ahí hay que reforzar, porque las medidas de protección son pensadas para que la víctima se sienta protegida si eso no sucede hay que revisar las medidas".