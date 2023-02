Policía retirado fue detenido: "Luchen hasta que la dignidad se haga costumbre"

"Mi nombre es Rubén Muñoz, un trabajador más, un vecino, un amigo, un padre, que me toca escribir desde la cárcel como si fuera un delincuente y el único delito que cometí fue pedir lo que la ley manda, zona austral para los retirados. Para algunos tal vez no importa, pero para nuestro sector significa -a veces- la diferencia entre comer un plato de comida o acostarse con la panza vacía. Significa mandar a nuestros hijos a la escuela o condenarlos a ser mano de obra barata de algún explotador", expresó en el texto.

Y continuó: "Me conidero hoy un preso político de Río Negro, donde queda en evidencia la convivencia entre el poder político y el judicial, donde tejen artimañas para callar nuestro reclamo. No hay registro en mi memoria de un ataque tan violento hacia un trabajador, hacia un ciudadano rionegrino. Ver cómo el grupo especial de la Policía Federal romía nuestro campamento a fuerza de patadas mientras me bajaban del auto y me despojaban es algo imperdonable para nuestro Gobierno. No se puede gobernador con Gendarmería ni con la Federal".

Policías retirados

"Me duele estar preso, me duele no poder estar en la calle con ustedes", afirmó Miguel Muñoz desde la Comisaría 8° de Choele Choel, donde permanece detenido.

También afirmó que hoy le toca "aguantar la violencia y el castigo destinado a toda la familia policial y penitenciario de Río Negro con un mensaje claro hacia los trabajadores: quien reclama termina preso, criminalizando las protestas y criminalizando a los luchadores. Tal vez a la ministra Minor nunca le faltó un plato de comida en su mesa o tal vez nunca tuvo que ver a sus hijos con los deditos afuera de sus zapatillas, por eso no entiende".

"Tal vez Weretilneck nunca tuvo que elegir qué medicamento comprar porque no le alcanza la plata. Tal vez la gobernadora Carreras no sabe lo que es llegar al 15 de cada mez y no tener más dinero siendo un retirado pobre y con problemas de salud. Tal vez ninguno de los tres sepa lo que es vender los muebles de la casa para comer", aseveró.

En la misma carta, Muñoz le pidió perdón a sus hijos, pero que espera que algún día entiendan que "papá lucha para dejarles un mundo mejor". En tanto que su padre retirado de la policía le agradeció por enseñarle "desde chico a nunca darme por vencido".

"A mis colegas policías, activos y retirados, que no se entreguen, que luchen, no tengan miedo, que sigan levantndo la voz ante las injusticias, que el miedo sea de los políticos y no del pueblo, que el miedo y las injusticias se conviertan en lucha. A los retirados, nome entran palabras para decirles lo orgulloso que me siento de su coraje y garras", continuó.

"A los ciudadanos de Río Negro, que nunca más voten a un gobierno que reprime, encarcela y desoye a los trabajadores. Que nunca más condene con su voto a la familia policial", afirmó, con bronca.