Polémica y bronca de fleteros por posibles camionetas taxis: "Es inexplicable"

Es uno de los que brinda su mirada sobre el tema a LM Cipolletti. El hombre se despreocupa por la noticia y evita la polémica. “A mí en realidad no me afecta, porque son distintos vehículos. No hay problema”, indica relajado y quizá sin conocer a fondo el alcance del proyecto que por estas horas analiza el Municipio.

En la otra vereda, justamente, se ubicó Rodrigo Sandoval, con una larga trayectoria en el rubro. Casi con resignación, comenta: “Antiguamente yo laburaba con una camioneta, ahora con camioncito. Me invitaron hace dos días a la reunión y no pude ir. Pero de la Municipalidad ya no espero nada, nunca he logrado que den bola, pretendí que hicieran control con los fleteros como realizan con los taxis. Se la pasaron prometiendo cosas y nada, no hay fletero habilitado", dispara en un comienzo.

Ya acerca de la cuestión puntual que actualmente es motivo debate, asume una posición más neutra y reconoce: "no me favorece ni perjudica". Aunque seguidamente reflexiona: "Si cargan un lavarropas o un termotanque va a afectar a los fleteros pero si es una bicicleta, no. Como estoy con el camión no me afecta en nada pero si estuviera con la camioneta sí. Es inexplicable, de cualquier modo, esto favorece al taxi”, protesta.

"Hay mucha competencia, esto es desleal. A mí, por el camión, me exigen VTV, psicofísico, un montón de cosas", redondea enojado.

Los detalles y en qué instancia se encuentra

Como quedó dicho, lo que se analiza es habilitar a los taxis a utilizar picks up del segmento b (del estilo Fiat Toro, Renault Oroch) para el traslado de cargas, aunque les impondrían un límite de 500 kilos. A partir de esa exigencia, Yensen consideró que los fleteros no se verán perjudicados por la propuesta que impulsa.

Sin embargo, el servicio de fletes que se utilizaba, por ejemplo, al comprar grandes productos en casas de electrodomésticos ya no sería tan necesario...

Eso sí, la idea consiste en autorizarlos a transportar el bulto que entra en la caja pero de ningún modo a realizar una mudanza. Los requisitos, para ello, serán contar con "doble cabina y con cuatro puertas".

El asunto ya se trató en Comisión, con la exposición de los taxistas aunque aún no cuenta con todos los despachos necesarios para ser aprobado. Pero ya hace ruido.