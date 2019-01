"Podríamos haber jugado un gran Integración"

La zona en la que están los equipos de la Liga Deportiva Confluencia comenzará una semana más tarde que la mayoría, por contar apenas con cuatro integrantes.

La Amistad, Catriel, Argentinos del Norte e Independiente de Río Colorado echarán a rodar la pelota el 3 de febrero y los dos mejores avanzarán a los playoffs.

Del otro lado del cuadro, Maronese, Deportivo Rincón, Pacífico, Don Bosco y Cruz del Sur de Bariloche darán el puntapié el 27 de enero.

Diego Landeiro, entrenador de La Amistad de Cipolletti, lamentó está división. “Hubiera sido una linda oportunidad para juntarnos todos, aunque peleáramos por más lugares de clasificación, pero soy un defensor de las competencias más extensas”, justificó el ex mediocampista.

"Empezar una semana más tarde no incomoda demasiado, pero es bueno tener la certeza para el arranque". "No me gusta este formato. Creo que era una linda chance de hacer una zona con muchos equipos y medirnos. Sirve cuando llegás a instancias decisivas”. "Somos cuatro, va a ser muy cortito y esto deja claro que no podés permitirte un mal arranque si querés clasificar”. Diego Landeiro técnico de La amistad, que está en plena pretemporada

De la manera en la que se conformó el torneo, ambos grupos regionales clasificarán a los dos mejores de cada uno. En caso de haberlos juntado, hubieran sido cuatro cupos para nueve clubes.

3 fechas consecutivos de visitante tendrá La Amistad, entre la segunda y cuarta del grupo

Reprogramando

Hasta ayer, los trabajos de pretemporada en el conjunto cipoleño estaban orientados para el 27 de enero, el retraso de siete días “no es algo que incomode o provoque grandes cambios”, manifestó el responsable táctico del equipo de la ciudad.

La Amistad logró su ticket al mantener la categoría en el último Federal B que se jugó. El nuevo Amateur reunirá a los de aquella divisional con los del también reemplazado Federal C.

“Siendo solamente cuatro no hay margen de error. No te podés permitir un mal arranque si el objetivo es clasificar. Desde el primer partido hay que salir a proponer”, analizó el DT que en este mercado se hizo de 6 contrataciones importantes.

Al rico y numeroso grupo que tenía trabajando, La Amistad sumó a Emiliano Doglioli, Alexis Villacorta, Denis Lizaso, Mauricio Villa, Gabriel Parroni y repatrió a Adrián Mora, que se había ido a Roca.