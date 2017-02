Piden que se juzgue a policías por una golpiza a pibes

La familia de los adolescentes que fueron golpeados por un grupo de policías en la toma 10 de Febrero de Cipolletti espera impaciente que se confirme la fecha del juicio oral. Así lo reveló Ana Fernández, abuela de las víctimas, quien se mostró extrañada por las demoras en el trámite y aseguró que no recibieron nuevas notificaciones del Poder Judicial local.

“Nosotros queremos ir hasta las últimas consecuencias, no queremos que sea un caso que quede en la nada”, explicó la vecina, en referencia al brutal hecho ocurrido el 5 de octubre del año pasado. En aquellas circunstancias, sus dos nietos de 13 y 16 años, fueron víctimas de un sorpresivo procedimiento policial que incluyó golpes de puño y amenazas verbales. Todo habría comenzado por un supuesto beso que les “tiró” el menor de los hermanos y que generó la reacción airada de tres efectivos que prestaban servicios en la Comisaría 45ª del barrio Anai Mapu. “Me pegaron en el piso, me revisaron y me decían que era un negro, chorro y drogadicto. Quedé todo revolcado. Mi primo corrió llorando para mi casa para avisarle a mi abuelo mientras los vecinos miraban”, explicó a LM Cipolletti una de las víctimas.

Fernández no olvida todo lo vivido y quiere que los funcionarios judiciales encargados de la investigación realicen las diligencias necesarias para llevar a juicio a los implicados. En las semanas posteriores al incidente, los menores participaron de una rueda de personas y no tuvieron dificultades en reconocer a los agresores. Por esta razón, el fiscal Martín Pezzetta pudo avanzar con una acusación por presuntas vejaciones.

Uno de los últimos citados a declarar y contar detalles de lo sucedido fue el esposo de Fernández. Con una gran valentía, la mujer reiteró que quiere un juicio para los policías involucrados en el hecho “para que no se vuelva a repetir”.

Varios incidentes durante el 2016

Durante el 2016, lo sucedido en la toma 10 de Febrero se vino a sumar a otros incidentes con policías. En la actualidad, se encuentra abierta una investigación que involucra a agentes de la Comisaría 24ª, que protagonizaron un gran despliegue en el barrio Villarino luego del supuesto robo de una batería. Sucedió el 3 de agosto y también movilizó a efectivos de otras unidades. Después, una familia denunció apremios.